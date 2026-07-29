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Pesquisa Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro tem 34% e Lula, 30%, no 1º turno em SP

Nas projeções de confronto direto para um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula no eleitorado paulista por 40% a 35%

Eleições 2026: 58% dos paulistas desaprovam o trabalho de Lula

Eleições 2026: 58% dos paulistas desaprovam o trabalho de Lula

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 07h06.

Última atualização em 29 de julho de 2026 às 07h08.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida presidencial no estado de São Paulo, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

O senador lidera numericamente com 34% das intenções de voto em uma simulação de primeiro turno. Na sequência, o Lula aparece com 30%. Na margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão no limite do empate técnico.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registram 3% cada, mesmo patamar do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD).

O escritor Augusto Cury (Avante) tem 2%, seguido por Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP), com 1%. Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Os eleitores indecisos somam 10%, enquanto 13% indicam voto em branco, nulo ou abstenção.

Segundo turno

Nas projeções de confronto direto para um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula no eleitorado paulista por 40% a 35%. Votos brancos e nulos chegam a 18%, enquanto 7% dos entrevistados se declaram indecisos.

O instituto também simulou o desempenho do atual mandatário contra outros governadores. Lula e Romeu Zema marcam 35% e 33%, respectivamente, configurando empate técnico. Votos brancos e nulos chegam a 23%, enquanto 9% se dizem indecisos neste cenário.

Contra Ronaldo Caiado, o petista também empata dentro da margem, registrando 35% contra 34% do adversário. Outros 22% votariam branco ou nulo, e 9% estão indecisos.

O melhor desempenho do presidente é contra Renan Santos, contra quem pontua 36% a 30%. Ao todo, 25% dos eleitores votariam branco ou nulo e, novamente, 9% não sabem.

Rejeição presidencial e avaliação do executivo

A resistência ao atual governo reflete-se na avaliação da gestão federal em São Paulo. De acordo com a Quaest, 58% dos paulistas desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 36% aprovam.

Na avaliação qualitativa, a gestão é considerada negativa por 48%, regular por 25% e positiva por 26%.

No potencial de voto para o Planalto, Lula lidera a rejeição no estado: 61% dizem conhecê-lo e afirmam que não votariam nele. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, com 55% de rejeição consolidada.

Nomes menos nacionalizados, como Zema e Caiado, possuem ambos 30% de recusa, influenciados pelo alto desconhecimento (53% e 54%, respectivamente).

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.650 eleitores entre 23 a 27 de julho, por meio de coleta domiciliar presencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09998/2026.

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