Pesquisa AtlasIntel: Lula tem 44,9% e Flávio Bolsonaro, 35,8%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 29.

No cenário principal de primeiro turno, o petista marca 44,9% das intenções, à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que pontua com 35,8%, considerando o limite da margem de erro.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) anota 7,8% e o governador Ronaldo Caiado (PSD-GO) aparece com 3,1%. Na sequência, o governador Romeu Zema (Novo-MG) tem 2,8%, seguido por Samara Martins (UP) com 2,1% e Augusto Cury (Avante) com 1,6%.

Os demais pré-candidatos oscilam em 0,1%. Votos brancos e nulos são 0,6%, e indecisos somam 1%.

Na comparação com o levantamento divulgado em junho, Lula teve uma leve oscilação negativa, enquanto Flávio teve uma variação positiva. Os demais nomes não mudaram de forma relevante o percentual de intenção de votos.

Lula chega a 65,8% no Nordeste

A base de apoio do atual presidente encontra seu maior trunfo regional no Nordeste, área onde Lula atinge 65,8% das intenções de voto no primeiro turno. O petista também mantém uma vantagem demográfica sólida entre o eleitorado feminino, estrato no qual registra 48,9% de preferência contra apenas 33,4% de Flávio Bolsonaro.

Em contrapartida, o senador de oposição concentra sua força eleitoral dentro do segmento evangélico. Neste estrato religioso, Flávio consolida 51,5% das intenções, bem à frente dos 22,1% medidos para o petista. O candidato do PL também lidera numericamente na região Sul do país, marcando 55,9% da preferência dos entrevistados.

Rejeição de líderes e avaliação do executivo

O instituto também mediu os níveis de resistência do eleitorado aos potenciais candidatos. O senador Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 52,9% dos entrevistados afirmando não votar nele de jeito nenhum. Na sequência, o atual presidente Lula é rejeitado por 49,4% do eleitorado, enquanto Jair Bolsonaro (PL) marca 42,6%.

A avaliação conjuntural do governo federal reforça o quadro de polarização nas urnas. A gestão petista é considerada ruim ou péssima por 49,3% dos eleitores no país. Aqueles que avaliam o governo do Executivo como ótimo ou bom representam 37,9%, enquanto 12,7% classificam o atual mandato como regular.

Simulações diretas de segundo turno

Nas projeções de segundo turno, o atual presidente vence em todos os cenários testados. No confronto mais provável contra o principal adversário da oposição, o petista alcança 49,2% das intenções de voto, superando com segurança os 42,9% registrados pelo senador Flávio Bolsonaro.

Em um eventual cenário de embate sem Lula, a disputa se acirra. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) marca 44,3% contra 43,7% de Flávio Bolsonaro. Com o intervalo de 1 ponto percentual, o cenário configura um empate técnico estrito na margem de erro. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin pontua com 45,8% ante 42,7% do senador carioca.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.021 eleitores entre 22 e 27 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.