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Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 48,5% e Haddad, 35,1%, no 1º turno em SP

O atual governador chega a 51,8% das intenções de voto no segundo turno contra Haddad

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h45.

A corrida eleitoral para o governo de São Paulo mostra o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 48,5% das intenções de voto, segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 29. Na segunda posição, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) soma 35,1% no cenário estimulado de primeiro turno, consolidando a polarização local.

Entre os demais nomes testados, a candidata Vera Lúcia marca 1,7%, seguida por Carlos Machado com 1,1% e Vivian Mendes com 0,9%. Votos em branco e nulos somam 7,9%, enquanto 4,8% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

O atual governador tem seu melhor desempenho entre os homens (58,2%) e no grupo de eleitores com ensino médio completo, onde atinge a marca de 52,3%.

Já o candidato do PT avança no eleitorado feminino, onde marca 39%, e alcança 42,5% entre eleitores com ensino fundamental. Entre os entrevistados que participaram de alguma cerimônia religiosa nos últimos dez dias, o atual governador salta para 52,9%.

Vantagem de Tarcísio aumenta no 2º turno

Em um segundo cenário estimulado testado pela pesquisa, que concentra a disputa entre os dois principais líderes, Tarcísio atinge 51,8% da preferência do eleitorado. Na mesma simulação, o candidato petista marca 38,3%. Brancos e nulos são 6,5% e indecisos, 3,3%.

O levantamento aponta estabilidade na série histórica recente. Em junho, o atual governador registrava 51,4%, enquanto o ex-ministro marcava 37,9%, indicando que ambos registraram oscilações dentro da margem de erro ao longo do último mês.

Índice de rejeição e avaliação do executivo

No indicador que mede a resistência do eleitorado, Haddad lidera a rejeição com 42,9%, de acordo com a pesquisa. Na sequência, Tarcísio é rejeitado por 27,1% dos entrevistados. Uma parcela de 7,3% afirmou que poderia votar em todos os candidatos apresentados.

A pesquisa também mediu a percepção sobre a atual administração do estado. A gestão de Tarcísio é aprovada por 63,8% dos eleitores, contra 32,1% que a desaprovam, enquanto 4% não souberam opinar sobre o executivo estadual.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 25 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-04624/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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