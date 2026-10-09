Pesquisa AtlasIntel: aprovação de Lula cai a 44,7% e desaprovação chega a 53,4%

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, 9, mostra que a desaprovação do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é de 53,4%, enquanto a aprovação soma 44,7%.

Os eleitores que não souberam avaliar representam 1,9%. O foco central dos dados refere-se ao clima político da administração federal.

Na comparação com a pesquisa anterior (3 de outubro), a aprovação de Lula recuou de 47% para o atual patamar de 44,7%. No mesmo período, a desaprovação oscilou dentro da margem estatística, passando de 53% para os atuais 53,4%.

Na avaliação da gestão, 51,9% afirmam que o governo Lula é ruim ou péssimo. Cerca de 36,9% dos eleitores consideram bom ou ótimo e 11,2% dizem que consideram regular. O percentual de ótimo e bom caiu ao seu pior patamar desde julho.

A avaliação positiva do governo encontra seu maior respaldo no Nordeste, com 58,1% de aprovação. Entre o eleitorado de menor renda familiar, que ganha até R$ 2.000 mensais, o petista também apresenta viés favorável e registra 55,8% de aprovação.

As maiores barreiras à administração federal estão em estratos demográficos específicos e recortes regionais. A desaprovação chega a 75,4% entre os evangélicos. No viés geográfico, a avaliação negativa supera a marca de 66% tanto no Centro-Oeste (66,7%) quanto na região Sul (66,6%).

Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula 45,7% no 2º turno

Em um cenário projetado de segundo turno para as eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) atinge 51,1% das intenções de voto contra 45,7% de Lula. Os votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam 3,2%. Levando em conta apenas os votos válidos, o senador fluminense chega a 52,8% e o atual presidente marca 47,2%.

A série histórica aponta para o avanço da candidatura de oposição ao longo de outubro. No dia 3, o mesmo cenário registrava Lula com 47,4% e Flávio Bolsonaro com 47,7%. Entre os eleitores evangélicos, o nome do PL anota 72,7% das intenções de voto neste cruzamento direto de segundo turno.

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03663/2026.