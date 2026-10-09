Campanha de Lula nega notícia sobre ligação com Vorcaro e diz que vai à Justiça

RESUMO ＋ A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como "farsa" uma reportagem da revista Veja que apresenta acusações atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro sobre supostos pagamentos a integrantes do PT e ao Instituto Lula. Segundo a própria publicação, a Procuradoria-Geral da República não deu prosseguimento aos relatos por considerar que não havia provas das acusações. A coligação anunciou que adotará medidas judiciais contra o que classificou como calúnias e eventuais irregularidades na divulgação das informações.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, classificou como "farsa" e "peça eleitoral irresponsável" uma reportagem da revista Veja que apresenta acusações atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre supostos pagamentos a integrantes do PT e ao Instituto Lula.

Em nota, a coligação Brasil Pronto Para Mais afirmou que a publicação apresenta acusações graves sem provas e anunciou que adotará medidas judiciais.

"É estarrecedor que, a duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais, a revista VEJA estampe em sua capa acusações gravíssimas sem apresentar uma única prova", afirmou a coordenação da campanha. Segundo a nota, a reportagem teria o propósito de tumultuar o processo eleitoral e favorecer o adversário de Lula.

A manifestação ocorre após a revista publicar uma reportagem baseada em áudios, mensagens e documentos atribuídos a Vorcaro, nos quais o banqueiro relata supostas negociações para realizar pagamentos a integrantes do PT em troca de acesso a investimentos de fundos de pensão de estatais federais.

Segundo a própria Veja, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não levou adiante as acusações por considerar que não havia provas dos supostos pagamentos, que teriam sido realizados em dinheiro vivo.

A revista afirma que os relatos foram apresentados à PGR em um anexo de uma proposta de delação do banqueiro, descartada em junho. De acordo com a publicação, a defesa de Vorcaro alegou que poderia apresentar mensagens de WhatsApp, registros de pessoas responsáveis por retirar dinheiro e informações sobre locais e trajetos utilizados nas supostas entregas. A proposta, no entanto, não avançou.

A campanha de Lula contestou a existência de um depoimento formal com esse conteúdo. "Esse depoimento não existe, não há registro dele na Polícia Federal. Não há registro de delação com esse conteúdo que tenha sido aceita pelo Ministério Público e Polícia Federal. Portanto, uma farsa", afirmou a coligação.

O que diz a reportagem da Veja sobre Vorcaro e o PT?

Segundo a Veja, Vorcaro relatou ter negociado com o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto pagamentos para conseguir acesso a recursos de fundos de pensão ligados a empresas estatais.

De acordo com a publicação, o banqueiro afirmou que teria sido solicitado um pagamento de aproximadamente R$ 30 milhões em espécie para custear despesas de um documentário sobre Lula no exterior, além de valores destinados ao Instituto Lula, administrado por Paulo Okamotto.

A reportagem também afirma que, segundo o relato de Vorcaro, Vaccari teria exigido uma comissão de 10% sobre os recursos que o Banco Master conseguisse captar junto aos fundos de previdência de servidores da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras e dos Correios.

Ainda segundo a revista, Vorcaro atribuiu ao então ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ao então secretário-executivo da pasta, Olavo Noleto, participação em articulações para facilitar o acesso do banco aos fundos. O ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner, também é citado na reportagem.

A publicação relata que mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro mostram contatos e tentativas de aproximação com autoridades e dirigentes dos fundos. A Veja também afirma que, apesar das articulações relatadas, Vorcaro não conseguiu captar os recursos pretendidos nos fundos federais.

A revista informa que a segunda proposta de delação de Vorcaro foi descartada e que o banqueiro trabalha em uma terceira tentativa de acordo.

A reportagem também menciona mensagens sobre a possibilidade de um encontro entre Lula e Vorcaro, mas ressalta que não há provas de que essa reunião tenha ocorrido. Segundo a Veja, houve uma reunião confirmada no Palácio do Planalto, em 4 de dezembro de 2024, fora da agenda oficial, para tratar da situação do Banco Master junto ao Banco Central.

Procurado pela revista, Lula afirmou que "jamais solicitou ou recebeu qualquer vantagem financeira, nem autorizou terceiros a receber recursos de Vorcaro em seu nome". Noleto negou ter relação com o banqueiro ou ter recebido recursos dele. Padilha também negou relação com Vorcaro. Segundo a publicação, os demais citados não se manifestaram até o fechamento da reportagem.

Campanha de Lula diz que acusações têm objetivo eleitoral

Na nota divulgada após a reportagem, a campanha de Lula afirmou que as acusações atribuídas a Vorcaro não possuem comprovação e questionou a divulgação do material durante a disputa presidencial.

A coligação também criticou a forma como o banqueiro, segundo a reportagem, diferenciou supostos pagamentos relacionados ao PT de recursos destinados a uma produção cinematográfica Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A contradição do relato é gritante. Vorcaro procura apresentar os pagamentos associados ao bolsonarismo como 'patrocínio normal', enquanto atribui crimes ao PT e ao governo sem apresentar prova das suas acusações", afirmou a campanha.

A nota também sustenta que a reportagem tenta proteger Flávio Bolsonaro, adversário de Lula no segundo turno.

A campanha afirmou ainda que foi durante o atual governo que as instituições de controle investigaram as irregularidades relacionadas ao Banco Master, que acabou liquidado, e que Vorcaro foi preso.

Por fim, a coligação anunciou que recorrerá à Justiça contra as acusações publicadas.

"Não aceitaremos que acusações sem provas e vazamentos seletivos sejam usados como arma eleitoral. As medidas judiciais cabíveis serão tomadas contra as calúnias e eventuais irregularidades na divulgação dessas informações", afirmou a coordenação da campanha.