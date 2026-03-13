Lula tem 41% e Flávio tem 38% em eventual segundo turno, diz pesquisa Alfa

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026
Colaboradora
Publicado em 13 de março de 2026 às 10h50.
Última atualização em 13 de março de 2026 às 10h57.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem com 41% e 38% das intenções de voto, respectivamente, em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa feita pela Alfa Inteligência. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 12.
Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados. O cenário avaliado é estimulado, ou seja, os pesquisadores apresentaram os nomes dos candidatos para os entrevistados.
Em outras opções de segundo turno em que Lula disputaria contra pré-candidatos como Eduardo Leite (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista lidera com uma folga que varia entre 9 e 29 pontos percentuais.
No cenário de primeiro turno estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro lideram com as intenções de voto, registrando 37% e 30%, respectivamente. O terceiro pré-candidato a pontuar é Ratinho Jr., com 7%.
A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.