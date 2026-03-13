Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula tem 41% e Flávio tem 38% em eventual segundo turno, diz pesquisa Alfa

Levantamento da Alfa Inteligência mostra os dois pré-candidatos tecnicamente empatados na disputa pela Presidência

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 13 de março de 2026 às 10h50.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 10h57.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem com 41% e 38% das intenções de voto, respectivamente, em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa feita pela Alfa Inteligência. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 12.

Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados. O cenário avaliado é estimulado, ou seja, os pesquisadores apresentaram os nomes dos candidatos para os entrevistados.

Em outras opções de segundo turno em que Lula disputaria contra pré-candidatos como Eduardo Leite (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista lidera com uma folga que varia entre 9 e 29 pontos percentuais.

No cenário de primeiro turno estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro lideram com as intenções de voto, registrando 37% e 30%, respectivamente. O terceiro pré-candidato a pontuar é Ratinho Jr., com 7%.

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

Cenários das eleições no 1º turno - Alfa Inteligência (Março 2026)

Cenário 1 - Estimulada

  • Lula (PT) - 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 30%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 7%
  • Romeu Zema (Novo) - 4%
  • Eduardo Leite (PSD) - 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 3%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 0%
  • Nenhum deles - 8%
  • Não sabe/Não respondeu - 6%

Cenários das eleições no 2º turno - Alfa Inteligência (Março 2026)

Cenário 1

  • Lula (PT) - 41%
  • Flávio Bolsonaro - 38%
  • Nenhum deles - 16%
  • Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 2

  • Lula (PT) - 44%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 34%
  • Nenhum deles - 21%
  • Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 3

  • Lula (PT) - 44%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 32%
  • Nenhum deles - 23%
  • Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 4

  • Lula (PT) - 43%
  • Eduardo Leite (PSD) - 29%
  • Nenhum deles - 27%
  • Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 5

  • Lula (PT) - 44%
  • Romeu Zema (Novo) - 35%
  • Nenhum deles - 19%
  • Não sabe/Não respondeu - 2%

Cenário 6

  • Lula (PT) - 45%
  • Renan Santos (Missão) - 16%
  • Nenhum deles - 38%
  • Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 7

  • Lula (PT) - 44%
  • Aldo Rebelo (DC) - 17%
  • Nenhum deles - 38%
  • Não sabe/Não respondeu - 1%
Acompanhe tudo sobre:EleiçõesPesquisas eleitoraisPolíticaEleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Governo Lula tem 46% de aprovação e 53% de desaprovação, diz Alfa

Lula e Flávio Bolsonaro lideram rejeição para 2026, diz pesquisa Alfa

Bolsonaro é encaminhado novamente ao hospital após passar mal, diz Flávio

Moraes volta atrás e nega visita de assessor do governo Trump a Bolsonaro na Papudinha

Mais na Exame

Brasil

Governo Lula tem 46% de aprovação e 53% de desaprovação, diz Alfa

Ciência

Robô criado por irmãos bate recorde no cubo mágico

Mercados

Ibovespa sobe e volta aos 180 mil pontos; dólar opera estável

Marketing

Conexão deve sustentar a próxima economia trilionária do bem-estar, diz Kasley Killam