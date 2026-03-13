Lula tem 41% e Flávio tem 38% em eventual segundo turno, diz pesquisa Alfa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem com 41% e 38% das intenções de voto, respectivamente, em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa feita pela Alfa Inteligência. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 12.

Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados. O cenário avaliado é estimulado, ou seja, os pesquisadores apresentaram os nomes dos candidatos para os entrevistados.

Em outras opções de segundo turno em que Lula disputaria contra pré-candidatos como Eduardo Leite (PSD), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista lidera com uma folga que varia entre 9 e 29 pontos percentuais.

No cenário de primeiro turno estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro lideram com as intenções de voto, registrando 37% e 30%, respectivamente. O terceiro pré-candidato a pontuar é Ratinho Jr., com 7%.

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

Cenários das eleições no 1º turno - Alfa Inteligência (Março 2026)

Cenário 1 - Estimulada

Lula (PT) - 37%

Flávio Bolsonaro (PL) - 30%

Ratinho Jr. (PSD) - 7%

Romeu Zema (Novo) - 4%

Eduardo Leite (PSD) - 4%

Ronaldo Caiado (PSD) - 3%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 0%

Nenhum deles - 8%

Não sabe/Não respondeu - 6%

Cenários das eleições no 2º turno - Alfa Inteligência (Março 2026)

Cenário 1

Lula (PT) - 41%

Flávio Bolsonaro - 38%

Nenhum deles - 16%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 2

Lula (PT) - 44%

Ratinho Jr. (PSD) - 34%

Nenhum deles - 21%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 3

Lula (PT) - 44%

Ronaldo Caiado (PSD) - 32%

Nenhum deles - 23%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 4

Lula (PT) - 43%

Eduardo Leite (PSD) - 29%

Nenhum deles - 27%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 5

Lula (PT) - 44%

Romeu Zema (Novo) - 35%

Nenhum deles - 19%

Não sabe/Não respondeu - 2%

Cenário 6

Lula (PT) - 45%

Renan Santos (Missão) - 16%

Nenhum deles - 38%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 7