O que conta como 'fazer a diferença' na faculdade hoje, segundo quem está premiando isso

Quem está na faculdade cresceu ouvindo que nota alta abre porta — só que os processos seletivos de 2026 contam outra história. Cada vez mais empresas dizem procurar quem "faz a diferença", uma frase que virou onipresente em vagas de estágio, editais de bolsa e prêmios universitários, mas que ninguém define com precisão.

O problema é que, sem critério claro, o estudante não sabe o que realmente precisa construir para ser notado.

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O diploma perdeu poder de decisão sozinho

Segundo Caitlin Wehniainen, especialista em recrutamento entrevistada pela CNBC Make It, quanto mais experiência prática um candidato acumula, menos peso o diploma tem na decisão final de contratação.

Em setores como tecnologia, onde a inovação muda de ritmo o tempo todo, projetos reais e capacidade de aprender rápido pesam mais do que o nome da instituição de ensino no canto do currículo.

Essa mudança tem nome no mercado de recrutamento: skill-based hiring, ou contratação baseada em competência. A lógica prioriza entrega, adaptabilidade e resolução de problema no lugar de diploma ou cargo anterior, um modelo que cresce especialmente entre empresas que querem se conectar com candidatos mais jovens.

O que entra na conta quando ninguém fala em nota

O problema é que "fazer a diferença" pode significar coisas muito diferentes dependendo de quem está avaliando.

Editais e prêmios voltados a universitários costumam aceitar como prova de mérito prático qualquer combinação entre pesquisa acadêmica, atuação em organização estudantil, estágio, empreendedorismo e até resultado em artes ou esporte, desde que exista impacto mensurável por trás.

Isso amplia o jogo para quem não tem coeficiente de rendimento perfeito, mas também levanta uma pergunta incômoda: quem decide o que conta como impacto suficiente? Sem régua pública, o risco é que esse critério vire tão subjetivo quanto a nota que ele promete substituir.

Prática pesa mais cedo, não só no fim do curso

A ideia de que a experiência prática precisa esperar o último ano de faculdade também está caindo. Estágios, projetos de extensão e trabalho voluntário desenvolvem, ainda durante a graduação, competências como proatividade, cooperação e comunicação, exatamente o tipo de traço que aparece nas descrições de vaga como "diferencial".

Recrutadores costumam analisar o currículo em poucos segundos antes de decidir se seguem para a próxima etapa. Nesse tempo curto, quem consegue comunicar resultado concreto, e não apenas listar atividades, sai na frente.

Não basta ter feito — é preciso saber transformar o que foi feito em uma história com número e consequência.

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O mérito mudou de forma, não desapareceu

A régua acadêmica não sumiu, ela dividiu espaço com outra régua, menos formal e mais difícil de mapear. Quem está na faculdade agora vive num momento em que nota alta deixou de ser suficiente e "fazer a diferença" virou moeda corrente, mas segue sem manual de instrução.

Até que esse critério ganhe definição mais clara, o conselho mais seguro continua sendo o mesmo de sempre: construir experiência real e aprender a contar essa história bem, porque ninguém vai fazer isso por você.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

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Reconhecimento nacional

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