Pesquisa Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 38% no 1º turno

A atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem numericamente empatados no primeiro turno na disputa pela presidência, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira, 22.

O petista e o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registram 38% das intenções de votos cada.

Outro empate numérico é registrado pelo segundo pelotão da disputa presidencial. Os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) marcam 3% cada, mesmo percentual registrado por Renan Santos (Missão).

Os demais nomes testados, como Samara Martins, Cabo Daciolo, Joaquim Barbosa e Augusto Cury, registraram 1% cada, enquanto brancos e nulos somam 5%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 10 de julho, Lula e Flávio avançaram dois pontos percentuais cada.

Lula lidera entre as mulheres e Flávio tem vantagem entre evangélicos

No recorte por gênero, Lula lidera entre as mulheres com 44% contra 30% do adversário, enquanto Flávio Bolsonaro vence entre os homens por 46% a 31%.

O atual presidente encontra sua maior base entre os católicos, com 47%. Já o pré-candidato do PL consolida ampla vantagem no segmento evangélico, atingindo 52% das intenções de voto, contra 21% do petista.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 15 e 17 de julho de 2026, por meio de sistema telefônico assistido por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05026/2026.