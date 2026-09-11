Pesquisa Senado em Goiás: Gracinha tem 42,7%; Gayer e Calil empatam, diz Paraná Pesquisas

A corrida pela primeira cadeira de Goiás no Senado Federal é liderada com folga pela ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UNIÃO), que atinge 42,7% das intenções de voto no cenário estimulado. Os dados são do levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 11.

A disputa pela segunda vaga apresenta um empate técnico no limite da margem de erro, fixada em 2,8 pontos percentuais. O deputado federal Gustavo Gayer (PL) registra 27,6%, seguido pelo deputado federal Dr. Zacharias Calil (MDB), que pontua com 22%.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) pontua com 21,6%, e empata tecnicamente com Calil. Entre os demais nomes testados para o Senado, Gustavo Mendanha (PRD) tem 18,3% e Isaura Lemos (PSB) pontua com 6,9%.

O bloco com menor intenção de voto inclui Cintia Dias (PSOL) com 5,6%, Oséias Varão (PL) com 4,1%, Guilherme Darques (UP) marcando 2,5%, Ernesto Roller (PSDB) com 2,1% e Iure Castro (Cidadania) com 1,8%. Votos brancos e nulos somam 7,1%, e 5,6% não opinaram.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.248 eleitores entre 8 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo GO-03096/2026.