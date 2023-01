Paralisação de ônibus em SP afeta 39 linhas; veja quais

Ao menos 39 linhas de ônibus da Viação Grajaú tiveram a circulação paralisada nesta segunda-feira, 9, em razão de atrasos praticados pela concessionária sem aviso prévio aos passageiros, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). Os transtornos começaram por volta da 0h30, ainda conforme a empresa municipal.

Em nota, a SPTrans lamenta os atrasos enfrentados pela população que depende do transporte público e afirma que a empresa está sendo penalizada. “A concessionária está sendo autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas”, disse.

As linhas afetadas atendem a zona sul de São Paulo com direção ao centro e no sentido de bairros como Santo Amaro, Grajaú e Varginha.

Diante da dificuldade de locomoção, a SPTrans acionou o Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência (Paese) para transportar os passageiros destas linhas. Não há previsão para que o sistema seja normalizado.

Em nota, a Viação Grajaú disse que o movimento grevista ocorre em função da disputa política dentro do sindicato dos motoristas. “A oposição da atual direção sindical da garagem, pretendendo conquistar alguns adeptos, promoveu a paralisação em função do desligamento, sem justa causa de três funcionários, que pela característica da demissão receberão todos os direitos trabalhistas a que têm direito. Por entender que a paralisação é abusiva ingressaremos com uma ação junto à Justiça do Trabalho”, disse em nota.

Sobre possíveis impactos no trânsito provocados pela paralisação a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que não há registro de problemas, mas continua monitorando a situação. Conforme a CET, às 7 horas da manhã havia 28 quilômetros de lentidão na cidade. O maior pico na manhã desta segunda-feira foi às 9 horas, quando foram registrados 59 quilômetros de vias congestionadas. Às 10 horas, o índice caiu para 27 quilômetros.

Veja a relação das linhas de ônibus afetadas:

5317/10 Sesc/Orion - Praça do Correio

5362/10 Pq. Res. Cocaia - Praça da Sé

5362/21 Grajaú - Praça da Sé

5362/22 Jd. Eliana - Praça da Sé

5362/23 Pq. Res. Cocaia - Vicente Rao

5362/41 Pq. Res. Cocaia - Pq. Ibirapuera

5370/10 Term. Varginha - Largo São Francisco

5370/21 Term. Varginha - Pq. Ibirapuera

5370/22 Term. Varginha - Borba Gato

5630/10 Term. Grajaú - Metrô Brás

5630/21 Cid. Dutra - Largo São Francisco

5632/10 Vl. São José - Largo São Francisco

5632/21 Jd. Iporanga - Largo São Francisco

5632/51 Jd. Alpino - Largo São Francisco

6003/10 Term. Grajaú - Term. Varginha

6003/21 Term. Varginha - Estação Mendes/Vila Natal

607M/10 Term. Grajaú - Term. Água Espraiada

6091/10 Vargem Grande - Term. Santo Amaro

6091/21 Jd. Silveira - Term. Santo Amaro

6091/51 Colônia - Term. Santo Amaro

637G/10 Grajaú - Pinheiros

637G/51 Jd. Eliana - Pinheiros

675G/41 Jd. Castro Alves - Metrô Jabaquara

675R/10 Grajaú - Metrô Jabaquara

675X/10 Term. Grajaú - AACD Servidor

6913/10 Term. Varginha - Term. Bandeira

6913/21 Term. Varginha - Itaim Bibi

695X/10 Term. Varginha - Metrô Jabaquara

695X/22 Term. Varginha - Shop. Interlagos

695Y/10 Term. Parelheiros - Metrô Vila Mariana

695Y/21 Term. Parelheiros - Estação Autódromo

695Y/22 Term. Parelheiros - Borba Gato

695Y/41 Term. Parelheiros - Col Sta. Maria

6960/10 Term. Varginha - Term. Santo Amaro

6960/21 Term. Varginha - E.T. Vitor Manzini

6970/10 Term. Grajaú - Term. Santo Amaro

675G/10 Jd. Castro Alves - Metrô Jabaquara

675G/22 Pq. Res. Cocaia - Col. Sta. Maria

695H/10 Jd. Herplin - Term. Santo Amaro

