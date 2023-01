Randolfe fala em aperfeiçoar lei antiterrorismo no Brasil

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse na manhã desta segunda-feira, 9, que irá trabalhar para aperfeiçoar a Lei Antiterrorismo no País. As penas da lei, de acordo com o líder, serão revistas.

"Vamos aperfeiçoar a legislação antiterrorismo. Não pode, esse tipo de crime, as penas serem de quatro, cinco, seis, oito anos. Tem de ter pena exemplar para isso", declarou Randolfe a jornalistas, nesta segunda-feira, 9, sobre os atos antidemocráticos de domingo, 8.

O senador — que falou sobre a instalação de uma CPI para investigar as manifestações antidemocráticas — também citou que a aplicação da lei do Estado Democrático de Direito aprovada em 2021 é medida possível, mas terá complementação de outras medidas que o Congresso deve tomar.

Ele, então, cita o aperfeiçoamento da Lei Antiterrorismo. "Quem não condenar os atos de ontem aderiu ao fascismo", comentou o parlamentar.

