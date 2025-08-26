A Viação Três Amigos está com circulação de linhas de ônibus afetada na manhã desta terça-feira na cidade do Rio de Janeiro. Os passageiros devem ficar atentos, uma vez que seis linhas não estão com coletivos rodando.

O Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) informou da paralisação na empresa. Para atender aos passageiros, o BRT reforçou o serviço das linhas 42 e 80, informa a Mobi-Rio.

Linhas afetadas e alternativas

Em nota, a Rio Ônibus "informa que os rodoviários da Viação Três Amigos entraram em paralisação nesta manhã. A empresa está em tratativas com os colaboradores para restabelecer a operação".

As linhas impactadas são:

638 (Marechal Hermes x Saens Pena)

685 (Irajá x Méier)

712 (Cascadura x Irajá)

721 (Cascadura x Vila Cruzeiro via Penha)

783 (Praça Seca x Deodoro)

785 (Cascadura x Marechal Hermes)

Alternativas para os passageiros

O COR-Rio indica ainda as combinações possíveis em outros serviços para suprir a demanda gerada pelas linhas paralisadas. São elas: