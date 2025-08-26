Agência de notícias
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09h59.
A Viação Três Amigos está com circulação de linhas de ônibus afetada na manhã desta terça-feira na cidade do Rio de Janeiro. Os passageiros devem ficar atentos, uma vez que seis linhas não estão com coletivos rodando.
O Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) informou da paralisação na empresa. Para atender aos passageiros, o BRT reforçou o serviço das linhas 42 e 80, informa a Mobi-Rio.
Em nota, a Rio Ônibus "informa que os rodoviários da Viação Três Amigos entraram em paralisação nesta manhã. A empresa está em tratativas com os colaboradores para restabelecer a operação".
As linhas impactadas são:
638 (Marechal Hermes x Saens Pena)
685 (Irajá x Méier)
712 (Cascadura x Irajá)
721 (Cascadura x Vila Cruzeiro via Penha)
783 (Praça Seca x Deodoro)
785 (Cascadura x Marechal Hermes)
O COR-Rio indica ainda as combinações possíveis em outros serviços para suprir a demanda gerada pelas linhas paralisadas. São elas:
Linha 638 → utilizar a 908 com integração para a 639
Linha 712 → utilizar a 774 com integração para a 905
Linha 783 → utilizar a 624 com integração para a 363
Linha 721 → utilizar o BRT 42
Linha 685 → utilizar as linhas 363, 639 ou 946
Linha 785 → utilizar a 908 com integração para o BRT 60 e a 298