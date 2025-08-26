Hapvida compra hospital da Oncoclínicas: operação positiva, mas de impacto limitado, dizem analistas

Em comunicado ao mercado, a Hapvida (HAPV3) informou a aquisição de 100% do Hospital de Oncologia do Méier, de propriedade da Oncoclínicas (ONCO3), no Rio de Janeiro. O estabelecimento de tratamento oncológico tem cerca de 80 leitos e quatro salas cirúrgicas. O valor da operação é de R$ 5,3 milhões, pequeno se comparado ao market cap de Hapvida, aponta o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME).

Mesmo sendo uma aquisição menor, reforça o plano da companhia em integrar suas operações no Rio de Janeiro, mercado subpenetrado pela Hapvida, e no qual a empresa está programando investimentos da ordem de R$ 380 milhões.

"Acreditamos que o valuation atrativo da operação reflete o fato de que a operação não estava dando lucro para a Oncoclínicas. É provável que Hapvida utilize o ativo, principalmente, para verticalizar suas próprias operações do que para disponibilizar serviços para planos de saúde terceirizados", avaliam os analistas do banco.

O Bradesco BBI tem visão parecida. Para os analistas da casa, a aquisição é positiva tanto para a Oncoclínicas quanto para o Hapvida- embora o impacto seja muito pequeno.

Estratégia de crescimento

A aquisição faz parte da estratégia da Hapvida para ganhar participação de mercado no Rio de Janeiro, onde detém apenas 7% de share, contra 24% em São Paulo, aponta o BBI. A empresa de saúde anunciou recentemente um investimento de R$ 380 milhões para a construção de um hospital com 250 leitos na cidade. De acordo com o BBI, é possível que outros hospitais no Rio sejam adquiridos pela Hapvida. O BTG também conta com essa possibilidade.

"Esperamos investimentos adicionais em São Paulo e Rio de Janeiro, à medida que a companhia a aumentar sua presença nessa região estratégica", diz o relatório do banco. Para os analistas, a companhia vai fazer a integração gradual dessas aquisições ao processo de verticalização, para acelerar seu crescimento orgânico na região sudeste.

A situação do hospital do Hospital de Oncologia do Méier ficou delicada, após rescisão de contrato com o plano de saúde Unimed Ferj. Além disso, o fluxo de caixa da unidade ficou no vermelho, nos últimos anos. A empresa também planeja vender outros hospitais, como em Uberlândia (MG) e em Belo Horizonte (MG), e pode vender também parte de sua participação de 50% na joint venture na Arábia Saudita, para seu sócio Al Faisaliah.

O BBI vê o desinvestimento de hospitais não essenciais pela Oncoclínicas como positivo, dada sua baixa rentabilidade e a alta alavancagem da empresa.

Alinhamento com o crescimento da companhia

A Hapvida afirmou que, após a conclusão do negócio, a companhia planeja destinar investimentos para adequações físicas e operacionais do hospital recém-adquirido, com o objetivo de evoluir o equipamento para o perfil de hospital geral, ampliando a oferta de serviços assistenciais na região, que é de alta densidade demográfica.

“Esta aquisição está em linha com os nossos predicados de alocação de capital disciplinada e condizente com a estratégia comercial da companhia, mantendo nossa trajetória primária de desalavancagem financeira, ao mesmo tempo em que cria suporte assistencial para o crescimento orgânico em praças prioritárias”, informou a Hapvida, no comunicado sobre a aquisição do hospital da Oncoclínicas.

A Oncoclínicas continuará responsável pelos serviços de radioterapia do hospital, e expandirá seu acordo comercial para se tornar a prestadora preferencial de serviços ambulatoriais de oncologia para pacientes do Hapvida em todo o estado do Rio de Janeiro, explicou o BBI sobre a negociação das duas empresas listadas na Bolsa.