Para brasileiros, palavra que define 2020 é “luto”

Em um ano marcado por perdas em função da covid-19, a maioria dos brasileiros elege a palavra “luto” como a melhor definição para 2020. É o que revela um levantamento inédito da CAUSE e IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

A pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de dezembro, em todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O termo “luto” foi escolhido por 31% da população. Em segundo lugar, teve destaque a palavra “isolamento”, apontada por 24% dos entrevistados, e “resistência”, com 14% das preferências.

“Este foi um ano de muitas perdas, e não só de famílias e amigos enlutados por aqueles que perderam suas vidas para a covid-19”, diz Leandro Machado, cientista político e sócio da CAUSE. “Houve a perda do convívio social, e, para muitos, também do emprego e da renda, algo que é muito sério”.

Em sua quinta edição, a pesquisa da CAUSE e do IDEIA procurou capturar os sentimentos dos brasileiros em um ano marcado pela pandemia.

Os moradores do sudeste, região do país que concentrou a maior parte dos casos de coronavírus em 2020, estão entre os mais impactados pelo sentimento de luto. Cerca de 39% das pessoas que vivem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo disseram que o sentimento de perda definiu 2020.

Os brasileiros que escolheram a palavra “luto”também estão entre aqueles com menor grau de escolaridade (36% não concluíram o ensino médio) e renda (35% ganharam até um salário mínimo). Não por coincidência, é a faixa da população que mais foi afetada pelos efeitos dos coronavírus.

Uma pesquisa EXAME/IDEIA realizada em setembro mosta que as famílias brasileiras precisaram trocar os alimentos que estavam acostumados a comprar por similares mais baratos devido à crise econômica que veio à reboque da pandemia. “Quando a necessidade de reduzir custos chega a esse ponto, as perdas, ou lutos, são muito grandes’, diz Machado.

Em 2019, a palavra escolhida pelos brasileiros para definir o ano foi “dificuldade”. Em 2018, a população apontou o termo “mudança”. “Vamos ver qual será o sentimento que irá prevalecer em 2021”, afirma Machado.