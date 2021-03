Para Arthur Lira, quem não merece absolvição é Sergio Moro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou em suas redes sociais a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava-jato em Curitiba (PR). "Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!", declarou Lira.

Fachin considerou que 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Na época das condenações, essa Vara era comandada pelo então juiz Sergio Moro. Os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, à qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados.