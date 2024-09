O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem 49% das intenções de voto e lidera a disputa por um segundo mandato, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece na segunda posição com 32,1%.

Na terceira posição, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) tem 8,1%, seguido por Carol Sponza (NOVO), com 3%, e Cyro Garcia, com 1,4%. Os demais candidatos somaram menos de 1% das intenções de voto. Os indecisos são 2% e quem afirma que vai votar branco ou nulo é 1,1%.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 23 de setembro, Paes teve variação positiva de 0,4 ponto percentual. Ramagem praticamente manteve o mesmo percentual, enquanto Tarcísio Motta perdeu 0,8 ponto percentual dentro da margem de erro.

Pesquisa para prefeito do Rio

Eduardo Paes (PSD): 49%

Alexandre Ramagem (PL): 32.1%

Tarcísio Motta (PSOL): 8.1%

Carol Sponza (NOVO): 3%

Cyro Garcia (PSTU): 1.4%

Marcelo Queiroz (PP): 1.3%

Rodrigo Amorim (União): 1.3%

Juliete Pantoja (UP): 0.8%

Não sei: 2%

Voto branco/nulo: 1.1%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

A pesquisa foi registrada no TSE como RJ-00739/2024 e realizou 1663 entrevistas entre os dias 24 a 29 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Segundo turno

O instituto simulou dois cenários de segundo turno com o nome de Eduardo Paes. No primeiro, contra Ramagem, o atual prefeito seria reeleito com 57% das intenções de voto contra 36% do oponente do PL. No embate contra Tarcísio, Paes também vence por 52% a 22%. Nesse cenário, outros 22% anulariam o voto.

Cenário 1:

Eduardo Paes: 57%

Alexandre Ramagem: 36%

Não sei: 3%

Voto branco/nulo: 4%

Cenário 2:

Eduardo Paes: 52%

Tarcísio Motta: 22%

Não sei: 4%

Voto branco/nulo: 22%