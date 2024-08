O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem 45,8% e lidera a disputa pela prefeitura da cidade, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece na segunda posição com 32,3%.

Na terceira posição, o deputado federal Tarcísio Mota tem 12,9%, seguido por Carol Sponza (NOVO), com 2,6%, Marcelo Queiroz (PP), com 1,4%, e Rodrigo Amorim (União), com 1,2%. Os indecisos são 1,2% e quem afirma que vai votar branco ou nulo é 1,5%.

Na comparação com o levantamento anterior, Paes subiu 3,2 pontos percentuais, enquanto Ramagem teve oscilação positiva de 1,1 p.p, e Tarcísio Mota oscilou negativamente de apenas 0,2 p.p.

Intenções de voto no Rio

Eduardo Paes (PSD) - 45,8%

Alexadre Ramagem (PL) - 32,3%

Tarcísio Mota (PSOL) - 12,9%

Carol Sponza (NOVO) - 2,6%

Marcelo Queiroz (PP) - 1,4%

Rodrigo Amorim (União) - 1,2%

Cyro Garcia (PSTU) - 0,7%

Juliete Pantoja (UP) - 0,3%

Henrique Simonard (PCO) - 0%

Indecisos: 1,2%

Branco ou nulo: 1,5%

Cenário de segundo turno no Rio

O instituto simulou dois cenários de segundo turno.

No primeiro, Paes vence Ramagem por 57,5% a 36%. Na comparação com a pesquisa de junho, o chefe do executivo municipal avançou sete pontos percentuais, enquanto o deputado federal do PL oscilou negativamente 1 ponto percentual.

Na segunda simulação, o atual prefeito supera Tarcísio Mota por 47,8% a 26,4%.