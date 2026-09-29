Outubro tem feriado? Veja possíveis emendas para aproveitar a folga

O mês de outubro de 2026 terá um feriado nacional que pode garantir um fim de semana prolongado para milhões de brasileiros. O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, cairá em uma segunda-feira e permitirá três dias consecutivos de descanso para quem tem jornada de trabalho de segunda a sexta-feira.

Além da data, o mês conta com feriados estaduais e pontos facultativos que podem alterar o calendário de folgas em algumas regiões do país.

Sobre o que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida?

O Dia de Nossa Senhora Aparecida homenageia a padroeira do Brasil, reconhecida pela Igreja Católica. A data é feriado nacional e reúne celebrações religiosas em diferentes regiões do país.

Milhares de fiéis vão ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida para acompanhar as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil (Getty/Getty Images)

Dia do Professor e Dia do Servidor Público também são feriados?

Outubro também reúne duas datas que costumam gerar dúvidas sobre folgas: o Dia do Professor, em 15 de outubro, e o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro.

O Dia do Professor, celebrado em uma quinta-feira, é uma data comemorativa. A suspensão das aulas pode ocorrer conforme o calendário escolar de cada instituição ou rede de ensino.

Já o Dia do Servidor Público, em uma quarta-feira, é considerado ponto facultativo para parte do funcionalismo público federal. A folga depende das regras estabelecidas pelo órgão, e a data não representa um feriado nacional para todos os trabalhadores.

Quais estados têm feriados em outubro?

Além do feriado nacional, algumas unidades da federação têm datas próprias em outubro.

Entre elas estão o aniversário de Roraima e de Tocantins, em 5 de outubro, e o aniversário de Mato Grosso do Sul, em 11 de outubro. O Rio Grande do Norte também celebra os Mártires de Cunhaú e Uruaçu, em 3 de outubro, enquanto o Piauí comemora seu dia estadual em 19 de outubro.