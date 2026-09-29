Outubro tem feriado? Veja possíveis emendas para aproveitar a folga

Feriados em outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado em uma segunda-feira, formando três dias consecutivos de folga para quem não trabalha aos fins de semana (Pexels/Divulgação)
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Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h55.
O mês de outubro de 2026 terá um feriado nacional que pode garantir um fim de semana prolongado para milhões de brasileiros. O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, cairá em uma segunda-feira e permitirá três dias consecutivos de descanso para quem tem jornada de trabalho de segunda a sexta-feira.
Além da data, o mês conta com feriados estaduais e pontos facultativos que podem alterar o calendário de folgas em algumas regiões do país.
O Dia de Nossa Senhora Aparecida homenageia a padroeira do Brasil, reconhecida pela Igreja Católica. A data é feriado nacional e reúne celebrações religiosas em diferentes regiões do país.
Outubro também reúne duas datas que costumam gerar dúvidas sobre folgas: o Dia do Professor, em 15 de outubro, e o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro.
O Dia do Professor, celebrado em uma quinta-feira, é uma data comemorativa. A suspensão das aulas pode ocorrer conforme o calendário escolar de cada instituição ou rede de ensino.
Já o Dia do Servidor Público, em uma quarta-feira, é considerado ponto facultativo para parte do funcionalismo público federal. A folga depende das regras estabelecidas pelo órgão, e a data não representa um feriado nacional para todos os trabalhadores.
Além do feriado nacional, algumas unidades da federação têm datas próprias em outubro.
Entre elas estão o aniversário de Roraima e de Tocantins, em 5 de outubro, e o aniversário de Mato Grosso do Sul, em 11 de outubro. O Rio Grande do Norte também celebra os Mártires de Cunhaú e Uruaçu, em 3 de outubro, enquanto o Piauí comemora seu dia estadual em 19 de outubro.