Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 43%, no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 29. O parlamentar marca 50% das intenções de voto, contra 43% do petista.

No cenário de confronto direto, os eleitores que declaram voto em nenhum deles somam 5%, enquanto apenas 1% não soube responder.

O cenário mais provável para o embate final manteve-se estável e inalterado na comparação com a medição anterior. Na pesquisa feita em 16 de setembro, a configuração era exatamente a mesma: Flávio Bolsonaro tinha 50% e Lula, 43%.

Ao observar as oito edições divulgadas desde o início de junho, a distância entre ambos variou de um a sete pontos. No acumulado do período, o senador cresceu de 45% para 50%, enquanto o atual presidente oscilou de 39% para 43%, consolidando o distanciamento atual.

No cenário de primeiro turno, os dois aparecem tecnicamente empatados.

Rejeição a Lula chega a 50%, e Flávio tem 42%

A sondagem também mediu a rejeição dos candidatos, um indicador decisivo para as disputas de rodada final. Os dados mostram que 50% dos eleitores não votariam em Lula de jeito nenhum, a maior taxa registrada entre todos os concorrentes testados.

Na mesma métrica de resposta múltipla, o senador Flávio Bolsonaro marca 42% de rejeição. A distância de oito pontos percentuais entre os adversários diretos confirma um ambiente eleitoral mais adverso para o atual presidente.

Entre os demais candidatos avaliados no quesito rejeição, o ex-governador Romeu Zema (Novo-MG), Augusto Cury e Renan Santos registram 7% cada, ficando amplamente distantes da polarização que domina a disputa.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 24 e 28 de setembro, por meio de telefone (GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03929/2026.