Marco Angulo, jogador da seleção do Equador, morre em acidente de trânsito aos 22 anos

Uma das joias do Campeonato Equatoriano, Marco Angulo morreu num acidente de trânsito aos 22 anos. A batida ocorreu no mês passado, e o jogador não resistiu aos ferimentos. A LDU confirmou o falecimento do jovem atleta nesta terça-feira. Outras duas pessoas perderam a vida na tragédia.

"Estarás sempre nos nossos corações, amigo", escreveu a equipe, em post no X.

Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. 🕊️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

Angulo era considerado um dos mais promissores talentos do Equador nos últimos anos. Veículos da imprensa internacional ressaltaram como ele foi importante para a conquista da Libertadores Sub-20 do Independiente del Valle.

Com o desempenho na competição, o jogador foi escalado para a equipe principal do time e depois assinou contrato com o Cincinatti, da MLS, a liga americana de futebol. Em março deste ano, Angulo chegou à LDU com ares de craque, chamado de "Rei de Copas".