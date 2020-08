Óbitos caem em SP pela segunda semana consecutiva, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o número de óbitos pela covid-19 caiu pela segunda semana consecutiva no estado. Segundo o governador, no comparativo desta última semana com a anterior, houve uma redução de 8,8% no número de mortes pela doença, de 1.870 óbitos entre 19 e 25 de julho para 1.719 entre 26 de julho e 1º de agosto.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria afirmou também que houve uma queda de 2,5% no número de internações pelo coronavírus no estado no comparativo entre os mesmos períodos, 323 pessoas a menos.

“São boas notícias que precisam ser registradas, mas com prudência. Temos de manter nosso foco, manter as medidas, continuar a quarentena, seguir tornando obrigatório o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos”, afirmou.

Boletim do estado

De acordo com dados deste domingo, 2, do boletim do governo estadual, houve um aumento no estado de 8,4% no número de novos casos confirmados nos últimos sete dias em comparação ao período anterior.

No município de São Paulo, foram confirmados 200.444 casos e 9.634 óbitos pela covid-19. Houve um aumento de 50,8% na variação semanal do número de casos e uma queda de 7,2% no número de óbitos.