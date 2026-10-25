O que Lula e Flávio Bolsonaro propõem sobre os temas defendidos por Augusto Cury

RESUMO ＋ Apesar de Augusto Cury ter declarado apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, pesquisa Quaest mostra que 34% de seus eleitores pretendem votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 30% no senador. Outros 30% dizem que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, e 6% estão indecisos. Cury defende propostas voltadas à educação emocional, à saúde mental, ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Lula e Flávio têm iniciativas em áreas semelhantes, mas com diferenças nas estratégias para educação, atendimento médico, desenvolvimento econômico, segurança pública e proteção às mulheres.

O escritor e ex-candidato à Presidência, Augusto Cury, declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, mas a preferência não é majoritária entre seus antigos eleitores. A pesquisa Quaest mostra que o eleitorado de Cury se divide entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o eleitor que se identifica com as propostas de Cury, a comparação entre os planos de governo de Lula e Flávio ajuda a identificar quais ideias aparecem em cada candidatura. Educação e saúde emocional são os principais eixos do programa do escritor, que também propõe medidas para empreendedorismo, segurança pública e sustentabilidade.

Há convergências com os dois candidatos. Lula prevê ampliar políticas educacionais e serviços de saúde, incluindo telessaúde e ferramentas de inteligência artificial. Flávio apresenta propostas para educação, atendimento médico, empreendedorismo e proteção às mulheres.

Além disso, Cury afirma ter negociado com o senador do PL compromissos específicos, como destinar recursos do BNDES ao empreendedorismo, incentivar o cooperativismo e criar uma plataforma digital de proteção às mulheres. Esses compromissos, relatados pelo escritor, não devem ser confundidos com medidas já implementadas.

Educação

Tema Augusto Cury Lula Flávio Bolsonaro Currículo escolar Prevê incluir educação emocional no currículo e formar estudantes capazes de pensar criticamente. Propõe dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ampliar a oferta de escolas em tempo integral e cumprir as diretrizes do Plano Nacional de Educação de 2026 a 2036. O plano também prevê uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem. Propõe priorizar o método fônico na alfabetização, criar o programa Acolher -- com tutoria remunerada entre estudantes -- e rever currículos para combater o que o plano classifica como doutrinação. Professores Propõe capacitação nacional, melhores condições de trabalho e salários compatíveis. Prevê ampliar iniciativas de incentivo à formação de professores, como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores, além de fortalecer programas de assistência estudantil. O programa prevê vincular parte do financiamento educacional a resultados, mas o material fornecido não detalha uma medida equivalente à proposta de Cury sobre salários e condições de trabalho. Ensino integral e técnico Prevê ampliar a educação integral e fortalecer o ensino técnico e profissionalizante. Propõe expandir escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino, além de ampliar o acesso e a permanência de estudantes nas universidades. Propõe ampliar escolas cívico-militares e o ensino integral, expandir o ensino técnico, criar o programa Escola nas Férias e oferecer vouchers para suprir a falta de vagas. Acesso ao ensino superior Propõe uma bolsa universal de estudos para estudantes do ensino médio e superior. Prevê ampliar o acesso e a permanência nas universidades e fortalecer programas de assistência estudantil e formação de professores. Prevê transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia e criar um modelo de financiamento estudantil com pagamentos condicionados à renda. Alfabetização digital O plano incentiva pesquisa e inovação, mas a síntese disponível não detalha uma política nacional de alfabetização digital. Propõe criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital, um Conselho Nacional para a Soberania Digital e universalizar o acesso à internet nas escolas. Propõe digitalizar serviços federais e incentivar o uso de inteligência artificial e outras tecnologias, mas não apresenta uma proposta equivalente de política nacional de alfabetização digital no material fornecido.

Saúde mental e atendimento médico

Tema Augusto Cury Lula Flávio Bolsonaro Saúde emocional Propõe criar o Programa Nacional de Saúde Emocional e implantar núcleos de saúde mental nas escolas. Também propõe o Projeto Brasil Neuroinclusivo, uma política permanente de Estado para acolher crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes Busca aprimorar a política de saúde mental para a juventude, com foco na Política Nacional de Atenção Psicossocial. Também afirma que ampliará os investimentos na Rede de Atenção

Psicossocial e nos CAPS Prevê ampliar os serviços de saúde mental, mas o plano de governo não detalha uma proposta específica para núcleos escolares ou educação emocional. Prevenção e acolhimento Defende inserir a educação emocional na rotina escolar e ampliar a atenção à saúde mental de estudantes e professores. Prevê fortalecer a vacinação nas escolas, ampliar os serviços de saúde bucal e expandir a rede de reabilitação especializada e o atendimento a pessoas com deficiência. O plano prevê ampliar os serviços de saúde mental, fortalecer o atendimento a idosos e criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. Atendimento médico O plano propõe o fortalecimento da atenção primária à prevenção de doenças no SUS Propõe ampliar o Agora Tem Especialistas, expandir a Farmácia Popular e o Mais Médicos e fortalecer a prevenção e o tratamento do câncer, com equipamentos de diagnóstico, radioterapia e hospitais. Propõe atualizar a tabela de remuneração do SUS, fortalecer a atenção primária e as equipes de saúde da família e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames. Saúde digital O plano estabelece uma meta nacional de atendimento digital em

até trinta minutos para os casos compatíveis com telemedicina e ampliar o acesso à internet em áreas remotas Prevê ampliar a telessaúde, integrar informações por meio de prontuário único e da Rede Nacional de Dados em Saúde e usar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos. Prevê criar um prontuário médico único, interoperável entre serviços públicos e privados, com uso de inteligência artificial, além de ampliar a telessaúde e a entrega de medicamentos em casa. Financiamento e gestão O plano prioriza a saúde emocional, mas não detalha uma proposta específica para remuneração do SUS. Propõe ampliar a estrutura de prevenção e tratamento do câncer, fortalecer a rede de reabilitação e integrar os serviços do SUS. Prevê fortalecer a Ebserh, atualizar a tabela de remuneração do SUS e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para realizar exames.

Economia, desenvolvimento e inovação

Tema Augusto Cury Lula Flávio Bolsonaro Desenvolvimento econômico Prevê criar uma estrutura federal dedicada ao empreendedorismo e estimular a criação de 10 milhões de microempresas, além de desenvolver comunidades empreendedoras. Propõe dar continuidade à Nova Indústria Brasil, ampliar investimentos em ciência, tecnologia e inovação e fortalecer o apoio à produção agrícola. O plano não estabelece uma meta numérica de crescimento do PIB para um eventual novo mandato. Estabelece a meta de crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década e prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura. Cooperativismo e produção Propõe dobrar o número de cooperados no Brasil, de 27 milhões para 54 milhões, e ampliar o processamento de matérias-primas no país. Propõe ampliar o crédito rural e o apoio à produção agrícola, além de fortalecer políticas de fertilizantes e biocombustíveis. O documento prevê fortalecer o seguro rural, ampliar a capacidade de armazenamento agrícola e a oferta de fertilizantes e agregar valor à produção mineral. O material não descreve uma proposta específica de cooperativismo equivalente à citada por Cury. Pesquisa e inovação Prevê incentivar a pesquisa científica e a inovação, com uso de inteligência artificial e automação na produção agrícola. Propõe fortalecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, investir em ciência e tecnologia e criar instrumentos para soberania digital, supercomputadores nacionais e modelos de linguagem em português. Propõe incentivar inteligência artificial, startups, defesa cibernética, baterias e centros de dados. Energia e indústria Estabelece a meta de ter 90% da matriz energética limpa até 2040 e tornar o Brasil um dos três maiores exportadores de hidrogênio verde até 2035. Prevê fortalecer políticas de fertilizantes, biocombustíveis, baterias e transmissão de energia, ampliar a participação da Petrobras em atividades industriais e na produção de combustíveis e dar continuidade à Nova Indústria Brasil. Propõe ampliar a produção de gás, explorar fraturamento hidráulico e investir em baterias, centros de dados, biocombustíveis e combustível sustentável de aviação.

Políticas para mulheres

Tema Augusto Cury Lula Flávio Bolsonaro Proteção contra a violência O projeto Mulheres Vivas prevê integrar forças de segurança, Justiça e serviços de saúde, com botões de alerta geolocalizados, aplicativos de emergência e monitoramento eletrônico de agressores nos casos determinados pela Justiça. O plano inclui políticas sociais e de cuidado, mas a síntese fornecida não detalha uma plataforma específica de denúncias equivalente à descrita por Cury. Prevê criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e a ferramenta de inteligência artificial ClarIA, além de ampliar o monitoramento de agressores e implantar o programa Casa Segura. Autonomia e serviços Propõe capacitação profissional, microcrédito e apoio ao empreendedorismo feminino, além de medidas para combater desigualdades salariais. Propõe fortalecer políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência e ampliar iniciativas de inclusão social. Propõe bônus de internet para facilitar o acesso a serviços e canais de denúncia, o programa Ganha Ganha, a Escola Brasil por Elas, expansão de creches em tempo integral, vouchers e uma rede nacional de cuidados.

Segurança pública, meio ambiente e infraestrutura

Tema Augusto Cury Lula Flávio Bolsonaro Segurança pública O projeto FATO propõe integrar polícias federais, estaduais e municipais, com compartilhamento de dados, centros de inteligência e uso de inteligência artificial, drones e câmeras inteligentes. Propõe fortalecer as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, ampliar o Brasil Contra o Crime Organizado e o Celular Seguro, reforçar o sistema penitenciário federal, ampliar o uso de câmeras corporais e investir em inteligência financeira. Propõe classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas, ampliar o sistema penitenciário, instalar câmeras com reconhecimento facial e dobrar os investimentos federais em segurança pública. Meio ambiente O projeto Floresta Viva-BR prevê monitoramento de incêndios por satélites e inteligência artificial e incentivos à bioeconomia, ao ecoturismo e à produção sustentável na Amazônia. Prevê zerar o desmatamento até 2030 e reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005. Também propõe fortalecer iniciativas de restauração ambiental. Prevê zerar o desmatamento ilegal até 2029, desenvolver o mercado regulado de carbono e rever sobreposições de atribuições entre Ibama, Funai e ICMBio. Infraestrutura Propõe desenvolver comunidades empreendedoras, estimular negócios ao longo de rodovias e ampliar infraestrutura, saneamento e energia limpa em cidades amazônicas. Propõe ampliar investimentos em transporte público, mobilidade urbana e concessões de infraestrutura, além de dar continuidade a projetos de água e saneamento do Novo PAC. Prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura, investir em ferrovias, hidrovia, mobilidade urbana, abastecimento e segurança hídrica. Conectividade Prevê ampliar a conectividade digital na Amazônia e apoiar o uso de soluções tecnológicas em saúde, segurança, agricultura e meio ambiente. Propõe universalizar o acesso à internet nas escolas, ampliar a conectividade em áreas rurais e a cobertura de 5G. Prevê expandir a conectividade e digitalizar serviços públicos federais.

Perguntas frequentes sobre as propostas de Augusto Cury, Lula e Flávio

Para quem vão os votos dos eleitores de Augusto Cury no segundo turno? ＋ Segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro, 34% dos eleitores de Cury pretendem votar em Lula e 30% em Flávio Bolsonaro. Outros 30% declaram voto em branco ou nulo ou dizem que não vão comparecer às urnas, enquanto 6% estão indecisos.

Quais são as principais propostas de Augusto Cury para a educação? ＋ Cury propõe incluir educação emocional no currículo escolar, capacitar professores, ampliar o ensino integral e técnico e criar uma bolsa universal de estudos para alunos do ensino médio e superior. O plano também prevê iniciativas de alfabetização digital e incentivo à pesquisa e à inovação.

O que Augusto Cury propõe para a saúde mental? ＋ O escritor defende criar o Programa Nacional de Saúde Emocional, implantar núcleos de saúde mental nas escolas e desenvolver o Projeto Brasil Neuroinclusivo, voltado ao acolhimento de crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Também propõe inserir a educação emocional na rotina escolar e fortalecer a prevenção em saúde.

Quais são as diferenças entre as propostas econômicas dos candidatos? ＋ Cury propõe estimular o empreendedorismo, criar uma estrutura federal dedicada ao setor, ampliar o cooperativismo e incentivar a inovação. Lula defende a continuidade da política industrial e dos investimentos em ciência e tecnologia. Flávio prevê crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década e mobilização de R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura.

O que os candidatos propõem para proteger as mulheres? ＋ Cury propõe o projeto Mulheres Vivas, com integração entre forças de segurança, Justiça e serviços de saúde, além de ferramentas de alerta e monitoramento de agressores. Flávio prevê criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e a ferramenta de inteligência artificial ClarIA. O material apresentado para Lula não detalha uma plataforma específica equivalente.