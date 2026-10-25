O que Lula e Flávio Bolsonaro propõem sobre os temas defendidos por Augusto Cury

(Renato Pizzutto/ Band /Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 01h01.
Apesar de Augusto Cury ter declarado apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, pesquisa Quaest mostra que 34% de seus eleitores pretendem votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 30% no senador. Outros 30% dizem que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, e 6% estão indecisos. Cury defende propostas voltadas à educação emocional, à saúde mental, ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Lula e Flávio têm iniciativas em áreas semelhantes, mas com diferenças nas estratégias para educação, atendimento médico, desenvolvimento econômico, segurança pública e proteção às mulheres.
O escritor e ex-candidato à Presidência, Augusto Cury, declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, mas a preferência não é majoritária entre seus antigos eleitores. A pesquisa Quaest mostra que o eleitorado de Cury se divide entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Para o eleitor que se identifica com as propostas de Cury, a comparação entre os planos de governo de Lula e Flávio ajuda a identificar quais ideias aparecem em cada candidatura. Educação e saúde emocional são os principais eixos do programa do escritor, que também propõe medidas para empreendedorismo, segurança pública e sustentabilidade.
Há convergências com os dois candidatos. Lula prevê ampliar políticas educacionais e serviços de saúde, incluindo telessaúde e ferramentas de inteligência artificial. Flávio apresenta propostas para educação, atendimento médico, empreendedorismo e proteção às mulheres.
Além disso, Cury afirma ter negociado com o senador do PL compromissos específicos, como destinar recursos do BNDES ao empreendedorismo, incentivar o cooperativismo e criar uma plataforma digital de proteção às mulheres. Esses compromissos, relatados pelo escritor, não devem ser confundidos com medidas já implementadas.
|Tema
|Augusto Cury
|Lula
|Flávio Bolsonaro
|Currículo escolar
|Prevê incluir educação emocional no currículo e formar estudantes capazes de pensar criticamente.
|Propõe dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ampliar a oferta de escolas em tempo integral e cumprir as diretrizes do Plano Nacional de Educação de 2026 a 2036. O plano também prevê uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem.
|Propõe priorizar o método fônico na alfabetização, criar o programa Acolher -- com tutoria remunerada entre estudantes -- e rever currículos para combater o que o plano classifica como doutrinação.
|Professores
|Propõe capacitação nacional, melhores condições de trabalho e salários compatíveis.
|Prevê ampliar iniciativas de incentivo à formação de professores, como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores, além de fortalecer programas de assistência estudantil.
|O programa prevê vincular parte do financiamento educacional a resultados, mas o material fornecido não detalha uma medida equivalente à proposta de Cury sobre salários e condições de trabalho.
|Ensino integral e técnico
|Prevê ampliar a educação integral e fortalecer o ensino técnico e profissionalizante.
|Propõe expandir escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino, além de ampliar o acesso e a permanência de estudantes nas universidades.
|Propõe ampliar escolas cívico-militares e o ensino integral, expandir o ensino técnico, criar o programa Escola nas Férias e oferecer vouchers para suprir a falta de vagas.
|Acesso ao ensino superior
|Propõe uma bolsa universal de estudos para estudantes do ensino médio e superior.
|Prevê ampliar o acesso e a permanência nas universidades e fortalecer programas de assistência estudantil e formação de professores.
|Prevê transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia e criar um modelo de financiamento estudantil com pagamentos condicionados à renda.
|Alfabetização digital
|O plano incentiva pesquisa e inovação, mas a síntese disponível não detalha uma política nacional de alfabetização digital.
|Propõe criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital, um Conselho Nacional para a Soberania Digital e universalizar o acesso à internet nas escolas.
|Propõe digitalizar serviços federais e incentivar o uso de inteligência artificial e outras tecnologias, mas não apresenta uma proposta equivalente de política nacional de alfabetização digital no material fornecido.
|Tema
|Augusto Cury
|Lula
|Flávio Bolsonaro
|Saúde emocional
|Propõe criar o Programa Nacional de Saúde Emocional e implantar núcleos de saúde mental nas escolas. Também propõe o Projeto Brasil Neuroinclusivo, uma política permanente de Estado para acolher crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes
|Busca aprimorar a política de saúde mental para a juventude, com foco na Política Nacional de Atenção Psicossocial. Também afirma que ampliará os investimentos na Rede de Atenção
Psicossocial e nos CAPS
|Prevê ampliar os serviços de saúde mental, mas o plano de governo não detalha uma proposta específica para núcleos escolares ou educação emocional.
|Prevenção e acolhimento
|Defende inserir a educação emocional na rotina escolar e ampliar a atenção à saúde mental de estudantes e professores.
|Prevê fortalecer a vacinação nas escolas, ampliar os serviços de saúde bucal e expandir a rede de reabilitação especializada e o atendimento a pessoas com deficiência.
|O plano prevê ampliar os serviços de saúde mental, fortalecer o atendimento a idosos e criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista.
|Atendimento médico
|O plano propõe o fortalecimento da atenção primária à prevenção de doenças no SUS
|Propõe ampliar o Agora Tem Especialistas, expandir a Farmácia Popular e o Mais Médicos e fortalecer a prevenção e o tratamento do câncer, com equipamentos de diagnóstico, radioterapia e hospitais.
|Propõe atualizar a tabela de remuneração do SUS, fortalecer a atenção primária e as equipes de saúde da família e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames.
|Saúde digital
|O plano estabelece uma meta nacional de atendimento digital em
até trinta minutos para os casos compatíveis com telemedicina e ampliar o acesso à internet em áreas remotas
|Prevê ampliar a telessaúde, integrar informações por meio de prontuário único e da Rede Nacional de Dados em Saúde e usar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos.
|Prevê criar um prontuário médico único, interoperável entre serviços públicos e privados, com uso de inteligência artificial, além de ampliar a telessaúde e a entrega de medicamentos em casa.
|Financiamento e gestão
|O plano prioriza a saúde emocional, mas não detalha uma proposta específica para remuneração do SUS.
|Propõe ampliar a estrutura de prevenção e tratamento do câncer, fortalecer a rede de reabilitação e integrar os serviços do SUS.
|Prevê fortalecer a Ebserh, atualizar a tabela de remuneração do SUS e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para realizar exames.
|Tema
|Augusto Cury
|Lula
|Flávio Bolsonaro
|Desenvolvimento econômico
|Prevê criar uma estrutura federal dedicada ao empreendedorismo e estimular a criação de 10 milhões de microempresas, além de desenvolver comunidades empreendedoras.
|Propõe dar continuidade à Nova Indústria Brasil, ampliar investimentos em ciência, tecnologia e inovação e fortalecer o apoio à produção agrícola. O plano não estabelece uma meta numérica de crescimento do PIB para um eventual novo mandato.
|Estabelece a meta de crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década e prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura.
|Cooperativismo e produção
|Propõe dobrar o número de cooperados no Brasil, de 27 milhões para 54 milhões, e ampliar o processamento de matérias-primas no país.
|Propõe ampliar o crédito rural e o apoio à produção agrícola, além de fortalecer políticas de fertilizantes e biocombustíveis.
|O documento prevê fortalecer o seguro rural, ampliar a capacidade de armazenamento agrícola e a oferta de fertilizantes e agregar valor à produção mineral. O material não descreve uma proposta específica de cooperativismo equivalente à citada por Cury.
|Pesquisa e inovação
|Prevê incentivar a pesquisa científica e a inovação, com uso de inteligência artificial e automação na produção agrícola.
|Propõe fortalecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, investir em ciência e tecnologia e criar instrumentos para soberania digital, supercomputadores nacionais e modelos de linguagem em português.
|Propõe incentivar inteligência artificial, startups, defesa cibernética, baterias e centros de dados.
|Energia e indústria
|Estabelece a meta de ter 90% da matriz energética limpa até 2040 e tornar o Brasil um dos três maiores exportadores de hidrogênio verde até 2035.
|Prevê fortalecer políticas de fertilizantes, biocombustíveis, baterias e transmissão de energia, ampliar a participação da Petrobras em atividades industriais e na produção de combustíveis e dar continuidade à Nova Indústria Brasil.
|Propõe ampliar a produção de gás, explorar fraturamento hidráulico e investir em baterias, centros de dados, biocombustíveis e combustível sustentável de aviação.
|Tema
|Augusto Cury
|Lula
|Flávio Bolsonaro
|Proteção contra a violência
|O projeto Mulheres Vivas prevê integrar forças de segurança, Justiça e serviços de saúde, com botões de alerta geolocalizados, aplicativos de emergência e monitoramento eletrônico de agressores nos casos determinados pela Justiça.
|O plano inclui políticas sociais e de cuidado, mas a síntese fornecida não detalha uma plataforma específica de denúncias equivalente à descrita por Cury.
|Prevê criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e a ferramenta de inteligência artificial ClarIA, além de ampliar o monitoramento de agressores e implantar o programa Casa Segura.
|Autonomia e serviços
|Propõe capacitação profissional, microcrédito e apoio ao empreendedorismo feminino, além de medidas para combater desigualdades salariais.
|Propõe fortalecer políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência e ampliar iniciativas de inclusão social.
|Propõe bônus de internet para facilitar o acesso a serviços e canais de denúncia, o programa Ganha Ganha, a Escola Brasil por Elas, expansão de creches em tempo integral, vouchers e uma rede nacional de cuidados.
|Tema
|Augusto Cury
|Lula
|Flávio Bolsonaro
|Segurança pública
|O projeto FATO propõe integrar polícias federais, estaduais e municipais, com compartilhamento de dados, centros de inteligência e uso de inteligência artificial, drones e câmeras inteligentes.
|Propõe fortalecer as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, ampliar o Brasil Contra o Crime Organizado e o Celular Seguro, reforçar o sistema penitenciário federal, ampliar o uso de câmeras corporais e investir em inteligência financeira.
|Propõe classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas, ampliar o sistema penitenciário, instalar câmeras com reconhecimento facial e dobrar os investimentos federais em segurança pública.
|Meio ambiente
|O projeto Floresta Viva-BR prevê monitoramento de incêndios por satélites e inteligência artificial e incentivos à bioeconomia, ao ecoturismo e à produção sustentável na Amazônia.
|Prevê zerar o desmatamento até 2030 e reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005. Também propõe fortalecer iniciativas de restauração ambiental.
|Prevê zerar o desmatamento ilegal até 2029, desenvolver o mercado regulado de carbono e rever sobreposições de atribuições entre Ibama, Funai e ICMBio.
|Infraestrutura
|Propõe desenvolver comunidades empreendedoras, estimular negócios ao longo de rodovias e ampliar infraestrutura, saneamento e energia limpa em cidades amazônicas.
|Propõe ampliar investimentos em transporte público, mobilidade urbana e concessões de infraestrutura, além de dar continuidade a projetos de água e saneamento do Novo PAC.
|Prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura, investir em ferrovias, hidrovia, mobilidade urbana, abastecimento e segurança hídrica.
|Conectividade
|Prevê ampliar a conectividade digital na Amazônia e apoiar o uso de soluções tecnológicas em saúde, segurança, agricultura e meio ambiente.
|Propõe universalizar o acesso à internet nas escolas, ampliar a conectividade em áreas rurais e a cobertura de 5G.
|Prevê expandir a conectividade e digitalizar serviços públicos federais.
Segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro, 34% dos eleitores de Cury pretendem votar em Lula e 30% em Flávio Bolsonaro. Outros 30% declaram voto em branco ou nulo ou dizem que não vão comparecer às urnas, enquanto 6% estão indecisos.
Cury propõe incluir educação emocional no currículo escolar, capacitar professores, ampliar o ensino integral e técnico e criar uma bolsa universal de estudos para alunos do ensino médio e superior. O plano também prevê iniciativas de alfabetização digital e incentivo à pesquisa e à inovação.
O escritor defende criar o Programa Nacional de Saúde Emocional, implantar núcleos de saúde mental nas escolas e desenvolver o Projeto Brasil Neuroinclusivo, voltado ao acolhimento de crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Também propõe inserir a educação emocional na rotina escolar e fortalecer a prevenção em saúde.
Cury propõe estimular o empreendedorismo, criar uma estrutura federal dedicada ao setor, ampliar o cooperativismo e incentivar a inovação. Lula defende a continuidade da política industrial e dos investimentos em ciência e tecnologia. Flávio prevê crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década e mobilização de R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura.
Cury propõe o projeto Mulheres Vivas, com integração entre forças de segurança, Justiça e serviços de saúde, além de ferramentas de alerta e monitoramento de agressores. Flávio prevê criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e a ferramenta de inteligência artificial ClarIA. O material apresentado para Lula não detalha uma plataforma específica equivalente.
Segundo Cury, ele negociou com o senador compromissos relacionados à destinação de recursos do BNDES ao empreendedorismo, ao incentivo ao cooperativismo e à criação de uma plataforma digital de proteção às mulheres. Esses compromissos foram relatados pelo escritor e não devem ser tratados como medidas já implementadas.