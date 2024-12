Edital para o concurso da Ebserh é divulgado; salário chega a R$ 13 mil

O edital para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi publicado nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU). No total são 545 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi escolhida para organizar o certame. Do total de vagas, 198 serão para a área médica, 330 vagas para a área assistencial e 17 para a área administrativa. As oportunidades serão distribuídas nas 45 unidades hospitalares e na sede da Ebserh e o concurso terá abrangência nacional. Há também cotas para pessoas com deficiência (PCDs), pessoas pretas e pardas (PP) e indígenas.

Os salários variam entre R$ 2.707,15 a R$ 12.911,35.

Principais datas do concurso