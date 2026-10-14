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Lula ou Flávio? Quaest mostra para onde vão os votos de Cury, Caiado e Renan Santos

Candidatos receberam juntos mais de 9 milhões de votos no primeiro turno; Caiado, Cury e Zema declararam apoio a Flávio, mas levantamento aponta divisão entre seus eleitores

Eleições: Caiado e Cury receberam, juntos, 6,05 milhões de votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro (Renato Pizzutto/ Band /Flickr)

Eleições: Caiado e Cury receberam, juntos, 6,05 milhões de votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro (Renato Pizzutto/ Band /Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19h05.

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RESUMO ＋

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) registra 42% das intenções de voto entre os eleitores de Ronaldo Caiado e 30% entre os de Augusto Cury, apesar do apoio declarado dos dois candidatos ao senador. Entre os eleitores de Renan Santos, que não declarou apoio a Flávio, 40% pretendem votar no candidato do PL. Caiado, Cury, Renan e Romeu Zema receberam juntos mais de 9 milhões de votos no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 42% das intenções de voto entre os eleitores de Ronaldo Caiado e 30% entre os de Augusto Cury, apesar de ambos terem declarado apoio à sua candidatura no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

Caiado e Cury receberam, juntos, 6,05 milhões de votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. O governador de Goiás teve 2.605.148 votos (2,18%), enquanto o escritor somou 3.448.569 votos (2,89%). Os dois anunciaram apoio a Flávio na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os eleitores de Renan Santos, que não declarou apoio ao senador, 40% afirmam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro e 14% em Lula. O candidato do Missão recebeu 2.675.887 votos (2,24%) no primeiro turno.

Ao todo, Caiado, Cury, Renan e Romeu Zema receberam 9,05 milhões de votos no primeiro turno, o equivalente a 7,58% dos votos válidos. Zema, que também declarou apoio a Flávio, teve 326.488 votos (0,27%). A Quaest não apresentou um recorte específico de transferência dos votos do ex-governador mineiro nos dados divulgados.

A pesquisa perguntou aos entrevistados se compareceram às urnas no primeiro turno e em quem votaram, para identificar como os diferentes grupos pretendem se posicionar na votação de 25 de outubro.

Como os eleitores de Caiado, Cury e Renan pretendem votar no segundo turno?

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), Flávio Bolsonaro registra 42% das intenções de voto, contra 23% de Lula. Outros 33% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 2% estão indecisos.

Apesar do apoio declarado de Caiado a Flávio, 58% dos seus eleitores não declaram voto no senador neste momento, segundo a pesquisa.

No eleitorado de Augusto Cury (Avante), Lula aparece numericamente à frente, com 34%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Outros 30% afirmam que vão votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 6% estão indecisos.

Nesse grupo, 70% dos entrevistados não declaram voto em Flávio, mesmo com o apoio anunciado pelo escritor.

Já entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 40% afirmam que pretendem votar em Flávio e 14% em Lula. Outros 43% dizem que vão votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, e 3% estão indecisos.

O percentual de eleitores que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas é maior entre os que votaram em Renan Santos, com 43%, do que entre os eleitores de Caiado (33%) e Cury (30%).

Os eleitores de cada um desses três candidatos representam aproximadamente 2% da amostra total da Quaest. Por se tratar de grupos pequenos, os resultados dos recortes devem ser interpretados com cautela, e a margem de erro geral da pesquisa não pode ser aplicada diretamente a eles.

Entre os entrevistados que votaram em outros candidatos, grupo que representa menos de 1% da amostra, Flávio registra 38% das intenções de voto, contra 33% de Lula. Outros 22% pretendem votar em branco, anular o voto ou não votar, e 7% estão indecisos.

Lula tem 43% entre eleitores que não votaram ou anularam o voto no primeiro turno

A Quaest também analisou a intenção de voto dos eleitores que não compareceram às urnas ou votaram em branco ou nulo no primeiro turno.

Nesse grupo, Lula registra 43% das intenções de voto para o segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 38%.

Outros 17% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas novamente. Os indecisos representam 2%.

O que diz a pesquisa Quaest sobre o segundo turno entre Lula e Flávio?

Na pesquisa geral de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Em relação ao levantamento divulgado em 3 de outubro, Flávio passou de 44% para 46%, enquanto Lula passou de 42% para 44%. A diferença entre os dois permaneceu em dois pontos percentuais.

O percentual de entrevistados que afirmam que vão votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas passou de 13% para 9%. Os indecisos representam 1%.

O levantamento também mostra que 91% dos entrevistados afirmam que sua escolha é definitiva, enquanto 9% dizem que ainda podem mudar de candidato até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A pesquisa Quaest ouviu 2.154 pessoas entre os dias 10 e 13 de outubro de 2026. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-08729/2026.

Perguntas frequentes

Quantos eleitores de Caiado pretendem votar em Flávio Bolsonaro? ＋

Segundo a pesquisa Quaest, 42% dos eleitores de Ronaldo Caiado declaram voto em Flávio Bolsonaro no segundo turno, enquanto 23% pretendem votar em Lula. Outros 33% afirmam que vão votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, e 2% estão indecisos.

Para quem vão os votos de Augusto Cury no segundo turno? ＋

Entre os eleitores de Augusto Cury, 34% declaram voto em Lula e 30% em Flávio Bolsonaro. Outros 30% pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 6% estão indecisos. Cury declarou apoio a Flávio no segundo turno.

Renan Santos declarou apoio a Flávio Bolsonaro? ＋

Renan Santos não declarou apoio a Flávio Bolsonaro, conforme as informações apresentadas. Entre seus eleitores, 40% afirmam que pretendem votar no senador, 14% em Lula e 43% em branco, nulo ou não votar. Outros 3% estão indecisos.

Quantos votos tiveram Caiado, Cury, Renan Santos e Zema no primeiro turno? ＋

Os quatro candidatos receberam juntos 9.056.092 votos no primeiro turno. Augusto Cury teve 3.448.569 votos; Renan Santos, 2.675.887; Ronaldo Caiado, 2.605.148; e Romeu Zema, 326.488.

Quais candidatos derrotados declararam apoio a Flávio Bolsonaro? ＋

Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema declararam apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os três receberam juntos 6.380.205 votos no primeiro turno.

Qual é o resultado da pesquisa Quaest para o segundo turno? ＋

Flávio Bolsonaro registra 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro geral de dois pontos percentuais. A pesquisa ouviu 2.154 pessoas entre 10 e 13 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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