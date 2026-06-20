Misantropia: Conheça 5 casos famosos de invasão hacker de sinal de TV, rádio e celular

Na noite desta sexta-feira, 19, e na madrugada deste sábado, 20, milhares de celulares em diferentes regiões do Brasil dispararam o som estridente de "alerta extremo" da Defesa Civil, mesmo no modo silencioso, para exibir uma única palavra: "misantropia". Não havia tempestade, enchente nem qualquer risco. O aviso era falso.

A Defesa Civil Nacional confirmou a origem. A plataforma do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar à 1h30 de sábado depois de sofrer uma invasão e disparar o alerta "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil", segundo nota do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O órgão tratou o caso como provável ataque hacker e informou que vai acionar a Polícia Federal. A Anatel, que opera o envio em massa via Cell Broadcast, também foi acionada. A mensagem apareceu primeiro em Curitiba e, depois, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará. Em parte dos aparelhos, a palavra veio escrita como "misantropi4".

Misantropia é a aversão, a desconfiança ou o ódio generalizado à humanidade e ao convívio social; quem sente isso é um misantropo. O termo, em geral restrito a textos de filosofia e psicologia, virou um dos mais buscados do país justamente por ter surgido sem qualquer contexto numa tela de emergência.

O que torna o episódio relevante para além do susto é o canal escolhido. O Cell Broadcast foi desenhado para ser impossível de ignorar: a mensagem se sobrepõe à tela, toca em volume alto mesmo no silencioso e não depende de cadastro nem de número de telefone, atinge todos os aparelhos dentro de uma área.

É a mesma tecnologia usada para avisar sobre desastres naturais. Sequestrar esse canal significa, na prática, ter um megafone com alcance estadual e a credibilidade de um órgão público. Por isso a apuração se concentra em como alguém conseguiu acesso de disparo a um sistema de uso restrito.

Nas redes sociais, circulou a versão de que o disparo seria a divulgação de um álbum ou uma ação de marketing. Até a publicação, não há confirmação oficial de autoria nem de motivo, e os órgãos pediram que a população não trate boatos como fato enquanto a investigação avança.

Não é a primeira vez que alguém sequestra um sinal feito para chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo. A radiodifusão tem uma linhagem de invasões assim — algumas resolvidas, outras até hoje sem autor.

Conheça cinco:

Vrillon: a "voz do espaço" (Inglaterra, 1977)

Em 26 de novembro de 1977, no sul da Inglaterra, a transmissão da Southern Television foi interrompida por quase seis minutos por uma voz que se identificava como "Vrillon, do Ashtar Galactic Command" e pedia à humanidade que abandonasse as armas.

Considerado o primeiro sequestro conhecido de um sinal de TV, o episódio nunca teve autor identificado e é tratado pela maioria das fontes como um trote sofisticado.

Max Headroom: a invasão que nunca foi resolvida (Chicago, 1987)

Em 22 de novembro de 1987, duas emissoras de Chicago foram invadidas com cerca de duas horas de intervalo. Primeiro a WGN-TV, durante o jornal; depois a WTTW, no meio de um episódio de "Doctor Who".

Nas duas, entrou no ar uma figura usando a máscara do personagem Max Headroom, da série de ficção científica famosa na época, entre ruídos e falas distorcidas. A invasão foi feita superando o sinal de micro-ondas que ligava o estúdio à torre transmissora.

Apesar das investigações de FCC e FBI, os responsáveis nunca foram identificados, o que faz do caso o sequestro de sinal mais célebre da história.

Captain Midnight: o protesto que virou lei (HBO, 1986)

Em 27 de abril de 1986, o engenheiro de satélite John MacDougall sobrepôs ao sinal da HBO, durante o filme "The Falcon and the Snowman", uma tela de protesto contra a tarifa de US$ 12,95 por mês cobrada de quem assistia por antena parabólica.

A mensagem ficou no ar por quatro minutos e meio e alcançou a metade leste dos Estados Unidos. Rastreado a partir de uma conversa num telefone público,

MacDougall se declarou culpado, pagou US$ 5.000 de multa e levou o Congresso americano a transformar o sequestro de satélite em crime federal. Uma disputa de preços acabou redesenhando a lei.

O alerta zumbi: o precedente mais próximo (EUA, 2013)

Em 11 de fevereiro de 2013, hackers invadiram o Emergency Alert System, o sistema oficial de alertas dos EUA, de emissoras de TV e rádio em Montana, Michigan, Wisconsin e Novo México.

No ar, um aviso de que "os corpos dos mortos estão saindo das sepulturas e atacando os vivos".

Funcionou porque as estações nunca trocaram as senhas de fábrica dos equipamentos de alerta, senhas que constavam em manuais públicos.

FDT: o elo fraco era o equipamento (EUA, 2017)

Na época da posse de Donald Trump, em janeiro de 2017, mais de uma dúzia de rádios FM comunitárias nos EUA foram sequestradas para tocar em loop "FDT (F*** Donald Trump)", de YG e Nipsey Hussle.

A porta de entrada foram aparelhos de streaming da marca Barix conectados à internet sem senha forte, uma vulnerabilidade já conhecida desde 2016. De novo, o ponto frágil não foi a emissora, mas o equipamento barato exposto na ponta da cadeia.