Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Brasil em alerta amarelo: onda de frio pode chegar a 14 estados no Corpus Christi

A queda de temperatura está relacionada à atuação de um anticiclone pós-frontal a partir de quinta-feira

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h29.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para queda de temperatura em 14 estados durante o feriado de Corpus Christi.

O aviso começa à 0h de quinta-feira e segue até o meio-dia de sábado. Segundo o Inmet, há risco de declínio entre 3°C e 5°C nas áreas afetadas, o que representa leve risco à saúde.

Estados sob alerta

  • Distrito Federal
  • Minas Gerais
  • Paraná
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Bahia
  • Espírito Santo
  • Mato Grosso
  • Goiás
  • Mato Grosso do Sul
  • Piauí
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • Tocantins

A queda de temperatura está relacionada à atuação de um anticiclone pós-frontal a partir de quinta-feira, que mantém o ar mais frio sobre o Sul e o Sudeste. O fenômeno também favorece a formação de nuvens e chuva fraca em áreas da faixa leste do país.

De acordo com o Meteored, entre sexta-feira e sábado, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10°C em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempo

Mais de Brasil

Itamaraty rebate acusações americanas e destaca fiscalização trabalhista do Brasil

Paraná Pesquisas: Jorge Viana tem 34,7% e lidera corrida ao Senado pelo Acre

Paraná Pesquisas: Alan Rick tem 41,2% e Mailza Assis, 24,4%, no 1º turno no Acre

Lula: tratamento dos EUA ao Brasil é inaceitável e Rubio 'não gosta da América Latina'

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Projetos de data centers para expansão da IA estão atrasados, diz JP Morgan

Mundo

China é o alvo das tarifas dos EUA por trabalho forçado, diz advogado

Esporte

Copa do Mundo 2026: relembre os 8 países que já ganharam o Mundial

Future of Money

BTG aumenta recomendação em bitcoin e criptomoeda que disparou 180% em 2026