Brasil em alerta amarelo: onda de frio pode chegar a 14 estados no Corpus Christi

Repórter
Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h29.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para queda de temperatura em 14 estados durante o feriado de Corpus Christi.
O aviso começa à 0h de quinta-feira e segue até o meio-dia de sábado. Segundo o Inmet, há risco de declínio entre 3°C e 5°C nas áreas afetadas, o que representa leve risco à saúde.
A queda de temperatura está relacionada à atuação de um anticiclone pós-frontal a partir de quinta-feira, que mantém o ar mais frio sobre o Sul e o Sudeste. O fenômeno também favorece a formação de nuvens e chuva fraca em áreas da faixa leste do país.
De acordo com o Meteored, entre sexta-feira e sábado, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10°C em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.