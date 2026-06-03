Brasil em alerta amarelo: onda de frio pode chegar a 14 estados no Corpus Christi

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para queda de temperatura em 14 estados durante o feriado de Corpus Christi.

O aviso começa à 0h de quinta-feira e segue até o meio-dia de sábado. Segundo o Inmet, há risco de declínio entre 3°C e 5°C nas áreas afetadas, o que representa leve risco à saúde.

Estados sob alerta

Distrito Federal

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

São Paulo

Bahia

Espírito Santo

Mato Grosso

Goiás

Mato Grosso do Sul

Piauí

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Tocantins

A queda de temperatura está relacionada à atuação de um anticiclone pós-frontal a partir de quinta-feira, que mantém o ar mais frio sobre o Sul e o Sudeste. O fenômeno também favorece a formação de nuvens e chuva fraca em áreas da faixa leste do país.

De acordo com o Meteored, entre sexta-feira e sábado, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10°C em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.