O que abre e o que fecha em SP no feriado de 15 de novembro

Programação inclui operação do Metrô e CPTM, serviço de saúde, atendimento da Sabesp, Poupatempo e funcionamento de museus e teatros.

Feriado da Proclamação da República: como será o funcionamento do transporte, saúde e serviços públicos em 15 de novembro (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13h01.

Com o feriado da Proclamação da República, celebrado no sábado, 15, diversos serviços do governo paulista terão alterações na operação. As mudanças atingem áreas como atendimento ao cidadão, transportes, cultura, abastecimento de água e programas sociais.

O Governo do Estado de São Paulo divulgou a programação para facilitar o planejamento de moradores e visitantes. Serviços essenciais manterão atendimento, enquanto equipamentos administrativos e parte da rede de assistência social terão funcionamento específico.

O que abre e fecha em 15 de novembro

Saúde

Hospitais estaduais funcionam normalmente para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo estarão fechadas no sábado, 15. O atendimento presencial retorna na segunda-feira, 17.

No entanto, durante o feriado, os cidadãos podem acessar mais de 3,5 mil serviços digitais, que estarão disponíveis 24 horas.

Transportes metropolitanos

Metrô e CPTM operam normalmente. Na Linha 15-Prata, os testes com a nova frota continuam, e a operação comercial será encerrada às 19h. O atendimento entre Vila Prudente e Jardim Colonial será feito por ônibus gratuitos do sistema Paese até o fim da operação. No domingo, 16, a linha volta a funcionar a partir das 4h40.

O bilhete digital QR Code pode ser comprado via WhatsApp, aplicativo TOP, ATMs e mais de 8 mil pontos de venda. Já o embarque de bicicletas é liberado o dia todo nos fins de semana e feriados.

Sabesp

Os serviços de atendimento telefônico, WhatsApp e Agência Virtual permanecem disponíveis 24 horas. O atendimento com operadores funciona diariamente, das 8h às 21h, inclusive no feriado.

Parques urbanos

Os parques administrados pelo estado terão horários específicos, disponíveis no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente.

Defesa Civil

O atendimento para emergências da Defesa Civil permanece ativo pelos telefones 199 e (11) 2193-8888 e pelo e-mail institucional.

Instituições culturais

A maioria dos museus, centros culturais e bibliotecas opera com horários especiais. Entre eles:

  • Bibliotecas: BSP e BVL — 9h30 às 18h30
  • Memorial da América Latina: 10h às 17h
  • Museus da capital: Casa das Rosas — 10h às 17h30; MIS — 10h às 18h; Catavento — 9h às 17h; Museu do Futebol — 9h às 18h; Museu da Língua Portuguesa — 9h às 18h; Museu das Culturas Indígenas — 9h às 20h; Pinacoteca (três unidades) — 10h às 18h; Museu das Favelas — 10h às 18h; Interior: Portinari, Felícia Leirner, Índia Vanuíre e Museu do Café abrem entre 9h e 20h, conforme cada unidade.

Escolas e teatros

  • Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO) — 9h às 18h
  • Conservatório de Tatuí — fechado
  • SP Escola de Teatro — 9h às 22h
  • Sala São Paulo — com programação de concertos
  • Teatros estaduais — horários variam conforme unidade

Fábricas de Cultura

  • Setor A (Zona Leste, São Bernardo e Santos): 9h às 17h
  • Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): fechado
