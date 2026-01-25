O novo piso dos professores cobre a inflação?

O governo federal anunciou na última quarta-feira, 21, que o salário dos professores da educação básica terá aumento em 2026. O valor será reajustado em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para profissionais da rede pública com jornada de 40 horas semanais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a medida provisória (MP) que atualiza o cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica.

Para saber se houve um ganho real, é necessário verificar se o reajuste supera a inflação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fechou o ano passado em 4,26%.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referência para o reajuste anual de benefícios como aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo, além do seguro-desemprego, encerrou 2025 com variação acumulada de 3,90%.

Com esse dado da inflação, o aumento do salário dos professores representa, de fato, um ganho real?

Aumento salarial dos professores representa aumento mesmo com a inflação?

A medida provisória assinada pelo governo estabelece que o piso será atualizado a partir da soma do INPC do ano anterior com 50% da média da variação percentual da receita real — também com base no INPC — das contribuições de estados e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) nos cinco anos anteriores à atualização.

A partir dessa nova fórmula, o piso do magistério terá ganho real todos os anos.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a medida busca adequar a Lei nº 11.738/2008 — a Lei do Piso — às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 108, que criou o novo Fundeb.

Segundo o ministro Camilo Santana, a mudança no cálculo garante que “nenhum professor ganhe menos que a inflação”.

Ele afirmou: “Pelo cálculo atual, a regra do reajuste seria de 0,37%. Então, daqui para frente, vamos garantir no mínimo a inflação mais a variação do Fundeb dos últimos cinco anos”. E completou: “O reajuste seria de R$ 18,00, mas agora será de R$ 200,00.”

Com isso, o reajuste de 5,4% no piso salarial representa um ganho real de 1,5% acima da inflação de 2025, medida pelo INPC.