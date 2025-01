Horário de verão vai voltar? Tinder lança petição por mais flertes à luz do dia

O aplicativo de relacionamentos Tinder lança nesta terça-feira, 28, uma petição em apoio ao retorno do horário de verão no Brasil, extinto desde 2019. A ação integra uma nova campanha voltada para as gerações mais jovens.

Com o slogan “Horário Tinder de Verão: seu verão começa com um match”, a iniciativa busca promover a ideia de uma hora extra de luz do dia, permitindo que os usuários aproveitem mais tempo para encontros e flertes ao ar livre, uma tendência observada, principalmente, entre a geração Z.

Desenvolvida em parceria com a agência de publicidade GUT, a campanha leva em conta dados do Year in Swipe, relatório anual de tendências desenvolvido pelo próprio Tinder. Entre as atividades mais populares para encontros, destacam-se trilhas, passeios de bicicleta e piqueniques.

A iniciativa convida os brasileiros a apoiarem o retorno do horário de verão por meio de uma petição informal. Ao acessar o Tinder, os usuários se deparam com um card no qual podem "dar match" com o objetivo da campanha. Aqueles que interagirem com o card serão redirecionados para a landing page da petição, onde poderão assiná-la e apoiar a causa. A participação é simples e alinhada à proposta do aplicativo de promover conexões espontâneas.

“O verão é uma temporada de energia, alegria e conexões espontâneas. O calor e os dias ensolarados inspiram as pessoas a saírem mais, explorarem suas cidades e criarem memórias em boa companhia. No Tinder, entendemos que o retorno do horário de verão pode amplificar essa energia, oferecendo mais tempo para que os brasileiros vivam experiências autênticas e aproveitem dates inesquecíveis durante os dias mais longos. Queremos dar aos nossos usuários a oportunidade de expressar seu interesse no retorno do horário de verão”, diz José Diogo Costódio Rodrigues, diretor de marketing para América Latina e Canadá do Tinder.

Como parte da ação, o Tinderse associou a influenciadores como Valentina Bandeira, Samanta Alves, Alvxaro, Priscila Evelyn e Fefe. Esses criadores de conteúdo irão incentivar o público a se engajar em ações online e ativações offline previstas para os próximos dias de verão.

De acordo com Mauricio Dias e Eduardo Nosé, diretores de criação da GUT, a campanha visa reunir o desejo de muitos brasileiros por mais uma hora de sol. “Sabendo que a geração Z prefere eventos diurnos e ao ar livre, tivemos a ideia de, junto com o Tinder, somar a vontade de grande parte da população de ter uma hora a mais de luz solar com a força do aplicativo de relacionamentos. Com essa campanha, queremos trazer o debate para resgatar essa hora a mais, para mais momentos e mais matches”, explicaram.

Além de interagir diretamente com o card da campanha no aplicativo, os usuários podem apoiar o retorno do horário de verão assinando a petição disponível nas redes sociais da marca. A campanha também é uma oportunidade para o aplicativo estreitar seu relacionamento com os usuários, ao mesmo tempo em que promove a ideia de mais tempo ao ar livre e mais oportunidades para novos encontros.

Por que o horário de verão foi suspenso?

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aboliu o horário de verão após estudos do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontarem que a medida não gerava economia significativa de energia. As pesquisas indicaram que o maior consumo de eletricidade ocorria no período da tarde, o que comprometeu a eficácia da política.

A última vez que o horário de verão foi adotado foi entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. Após debates internos e divergências, o governo Lula (PT) optou por não retomar a medida no ano passado. Contudo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que uma nova análise sobre a sua implementação poderá ocorrer em 2025. A discussão sobre o retorno foi impulsionada pela pior seca que o Brasil enfrenta desde 1950.

Como funciona o horário de verão?

O horário de verão, estabelecido por decreto federal e alterado pela última vez em 2017, era aplicado de 0h do primeiro domingo de novembro até 0h do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Durante esse período, o horário oficial de Brasília, seguido pela maior parte do país, era adiantado em uma hora.

A medida abrangia o Distrito Federal e os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.