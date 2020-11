O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está nos Estados Unidos como observador convidado para acompanhar as eleições americanas. “O clima é tenso e agressivo em Washington. Lojas e instituições colocando tapumes por temer violência e saques”, disse Barroso à EXAME, sobre o que viu na capital americana.

Barroso visita hoje locais de votação no condado de Anne Arundel, em Annapolis, capital do estado de Maryland. Ele deve conversar com autoridades eleitorais locais e mesários sobre o dia de votação.

“Já havia acompanhado outras eleições, como cidadão, em períodos em que morei nos Estados Unidos, estudando ou trabalhando. Agora, vim como observador convidado, por ser presidente do TSE”, disse Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e desde maio preside o órgão da Justiça eleitoral.

Na tarde de segunda-feira, 2 de novembro, o presidente do TSE se reuniu com membros da comissão da Organização dos Estados Americanos, que serão observadores das eleições brasileiras, em 15 de novembro.

Barroso também participou de um debate online organizado pelo Brazil Institute, do think tank Wilson Center, com o ex-embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, no qual ele comparou as eleições nos Estados Unidos e no Brasil.

“As eleições nos Estados Unidos estão tão polarizadas como no Brasil em 2018”, disse Barroso. “Estarei prestando atenção em dois vírus que temos em comum: a pandemia de covid-19 e a transmissão de notícias falsas e desinformação pelas redes sociais”, disse o presidente do TSE.

Barroso falou também das medidas de proteção e segurança que serão no dia das eleições municipais no Brasil. “Recebemos doações de 30 empresas para prover a infraestrutura de segurança nos locais de votação para quem estará trabalhando no dia e para quem irá votar”, disse Barroso. Foram doadas 9 milhões máscaras, 2 protetores faciais (face shield) e 1 milhão de litros de álcool em gel para os eleitores.

Big Techs

O presidente do TSE também falou no evento do Wilson Center que o orgão tem mantido contato com as grandes empresas de tecnologia e tem notado a disposição de empresas como Facebook, Twitter e TikTok em atuar para prevenir os os chamados “comportamentos inautêntico coordenados.”

“Ao invés de controlar o conteúdo das redes, as empresas têm atuado para evitar que o uso de perfis falsos, robôs e disparo em massa de mensagens não solicitadadas interfiram no processo eleitoral.”, disse Barroso.

