Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 5, mostra um empate técnico na disputa eleitoral entre o atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

No último levantamento, feito em maio, Nunes tinha 23% das intenções de voto e agora aparece com 24%. Boulos, por sua vez, passou de 24% para 23%. Considerando a margem de erro, estimada em três pontos percentuais para mais ou menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Já o apresentador José Luiz Datena (PSDB) alcança 11% das intenções de voto, enquanto que na pesquisa anterior ele chegou a 8%. Na disputa, Datena está numericamente à frente de Pablo Marçal (PRTB), que tem 10%, e Tabata Amaral (PSB), com 7%. A empresária Marina Helena (Novo) conta com 5%, dois pontos percentuais a mais que o rival Kim Kataguiri (União). Os candidatos João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC) e Altino (PSTU) ficam empatados com 1% das intenções.

Na pesquisa, o percentual de eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo oscilou de 13% para 10% desde maio, enquanto os indecisos, que dizem “não saber” em quem votar em outubro, passaram de 5% para 3%.

Para este balanço, o Datafolha entrevistou 1.092 eleitores de São Paulo entre terça e quinta-feira. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01178/2024.