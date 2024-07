Nunes se reunirá com Milton Leite nesta sexta para discutir apoio do União Brasil

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), se reunirão nesta sexta-feira, 18, um dia antes da convenção do União Brasil, para definir se o partido irá ou não apoiar o prefeito em sua tentativa de reeleição. O encontro é uma tentativa de fazer as pazes para que a sigla, enfim, respalde o emedebista.

Há duas semanas, Milton Leite afirmou à imprensa que seu partido estava reavaliando o apoio ao emedebista, pegando o prefeito de surpresa. Isso porque, desde o início da gestão, os dois sempre foram aliados e a sigla ocupa cargos na prefeitura. Segundo o vereador, principal liderança do União na cidade, o prefeito estaria deixando a desejar no diálogo com ele e com outros integrantes da legenda.

— Um governo de coalizão não pode ser governo de um só. Quando as outras opiniões não são respeitadas, não tem governo de coalizão — afirmou o vereador no último dia 5 ao GLOBO, ao destacar que estava considerando “outras opções” de nomes na disputa.

Antes disso, o União era cotado como presença certa na coligação de Nunes, com Milton Leite trabalhando ativamente pela reeleição do prefeito. Um dos principais atritos entre os dois foi a escolha de ex-coronel da Polícia Militar Ricardo de Mello Araújo (PL) como vice.

A decisão foi amparada em uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pressionou pelo nome em troca de seu apoio. Nunes era resistente, mas após uma negociação que teve o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como principal intermediador, cedeu. O União esperava ser contemplado com a indicação, e o próprio Leite se colocava como uma opção.

Integrantes do União paulistano farão a convenção na manhã deste sábado no diretório municipal, na Zona Sul da cidade, com a expectativa de definir qual nome irão apoiar para candidato a prefeito e lançar os 56 candidatos a vereadores. O deputado federal Kim Kataguiri, que é do União, há meses se coloca como pré-candidato, mas não deve ter o respaldo do partido nessa empreitada, já que se a legenda desembarcar de vez do projeto de Nunes, a outra alternativa mais viável seria apoiar Pablo Marçal (PRTB).

Caso não haja consenso, é possível que a decisão seja adiada e remetida à Executiva nacional do União, presidida por Antônio Rueda, que se reuniu com Marçal algumas vezes nas últimas semanas.