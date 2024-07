Após terremoto no Chile, moradores dizem sentir tremor em SP, a 3 mil quilômetros do epicentro

Um forte terremoto de magnitude 7,3 atingiu uma região próxima a San Pedro de Atacama, no norte do Chile, na noite desta quinta-feira, 18. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve profundidade moderada de 123 km (76 mi) e foi amplamente sentido na região. A agência não emitiu alerta de tsunami, a princípio.

O epicentro do terremoto foi localizado 265 km ao leste da cidade costeira de Antofagasta, a 3,3 mil quilômetros de distância da cidade de São Paulo. Nas redes sociais, moradores da capital paulisra relataram tremores. Alguns usuários associam ao terremoto no Chile. "Terremoto em São Paulo! Vários bairros!", publicou uma internauta.

"Estou no 17 andar na região da aclimação. Estava deitada e minha cama mexeu", comentou outra. Um perfil relatou sensação de tontura: "minha cabeça se movimentou para a esquerda e para a direita, e o ambiente parecia estar se movendo!", escreveu.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, usou as redes sociais para informar que não há relatos de mortos ou feridos. No X, ele publicou: "Acaba de ocorrer um sismo de média intensidade com epicentro próximo a Antofagasta. Já me comuniquei com a Delegada da região e até o momento não há relatos de feridos ou danos maiores, mas as equipes estão coletando informações".

Em relação às fronteiras, o epicentro foi localizado a cerca de 80 km da fronteira com a Argentina e a menos de 32 km da fronteira com a Bolívia.

O Chile é um dos países de maior atividade sísmica do mundo.