Número de praias impróprias para banho no litoral paulista sobe para 51

O número de praias classificadas como impróprias para banho no litoral de São Paulo subiu de 38 para 51 locais, segundo relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), atualizado na última quinta-feira, 9. A Baixada Santista concentra o maior aumento, com destaque para Praia Grande, que adicionou cinco novos trechos à lista, e Itanhaém, com mais quatro áreas impróprias.

Uma praia é considerada imprópria quando amostras de água do mar apresentam mais de 100 colônias de bactérias fecais por 100 ml. O monitoramento da Cetesb segue critérios rigorosos, com coletas realizadas ao longo de cinco semanas consecutivas. Em áreas sinalizadas como impróprias, bandeiras vermelhas alertam os banhistas sobre os riscos à saúde.

A atualização ocorre no contexto de um surto de gastroenterite que atinge a Baixada Santista desde dezembro de 2024. Levantamentos apontam que mais de 11 mil pessoas já apresentaram sintomas como diarreia, náuseas e vômitos em cidades da região.

Na quarta-feira, 8, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a presença de norovírus em amostras coletadas em Guarujá e Praia Grande. Este vírus, altamente contagioso, é um dos principais causadores de gastroenterite, podendo provocar febre alta em alguns casos.

Praias impróprias para banho

Litoral Norte

Ubatuba: Itaguá (2 trechos), Rio Itambuca, Perequê-Açu, Perequê-Mirim

Caraguatatuba: Prainha

São Sebastião: Cigarras, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte

Ilhabela: Sino, Siriúba, Itaquanduba, Portinho, Feiticeira, Julião

Baixada Santista