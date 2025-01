Moradores relatam surto de virose e hospitais lotados em Guarujá, no litoral de São Paulo

Relatos de surto de virose no litoral de São Paulo tomaram as redes sociais de turistas e moradores de cidades como Santos, Praia Grande e Guarujá nos primeiros dias do ano.

Alguns perfis reclamam ainda da grande procura a postos de saúde e da falta de remédios para alívio dos sintomas, que envolvem febre, náusea, vômito e diarreia.

"A farmácia está mais cheia do que a praia! A virose pegou geral aqui, tá até faltando medicamento para o estômago", escreve uma turista que teria passado a virada na praia das Pitangueiras, no Guarujá.

"Estamos em oito pessoas, sete ficaram doentes", afirma outra mulher, na noite do dia 31 de dezembro, que viajou para a mesma cidade.

O aumento da incidência de viroses no verão não é novidade, por conta da aglomeração nas praias e hábitos de saúde menos equilibrados, por exemplo. As mais comuns são as gastrointestinais, que prejudicam o trato digestivo, causando diarreia e enjoo, e são causadas principalmente por adenovírus e enterovírus transmitidos em contato com superfícies, águas e alimentos.

A doença é considerada autolimitada, ou seja, os vírus permanecem no organismo de três a sete dias, e não existem remédios para combatê-los diretamente, apenas os sintomas. Médicos recomendam repouso e o consumo constante de água, soro caseiro e alimentos leves para repor a perda de líquidos e nutrientes no período mais crítico do quadro.