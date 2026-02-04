Meu Estilo: viagens como inspirações criativas para Cris Barros

Cris Barros: "viajar e descobrir culturas diferentes são para mim um dos principais focos de inspiração" (Divulgação/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h20.
Nascida em São Paulo, Cris Barros formou-se em Desenho de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e especializou-se em moda com mestrado no Instituto Marangoni, em Milão, onde também trabalhou com o estilista francês Stephan Jason. De volta ao Brasil, fez parte da equipe de Renato Kherlakian na Zoomp até fundar sua marca homônima em 2002.Em 2016, a marca foi vendida parcialmente para o Grupo Soma, hoje Grupo Azzas 2154.
As peças da marca são uma extensão do estilo de Cris, com peças de alfaiataria a vestidos de festa, incluindo acessórios e moda praia. “Inspiro-me no meu momento e na vida. Felizmente, sei quem sou e do que realmente gosto. Crio pensando em pessoas próximas que admiro e convivo. Essa troca, para mim, é muito viva e importante”, diz.
Hoje, 4, a marca reabre as portas da loja flagship no Jardim Paulista, em São Paulo. A reabertura da loja acontece com o lançamento da nova coleção de Primavera/Verão 2026, “High on Love”.
Em conversa à Casual EXAME, Barros conta o que a inspira para desenvolver coleções e o que faz em seu tempo livre.
Esporte: voltei a jogar squash e estou amando! Mas durante a semana faço um pouco de tudo:pilates, yoga, musculação…
Filme: Il Gattopardo, Luchino Visconti.
Viagem: Itália está sempre na minha top list, mas amo também o Oriente. Quanto mais longe, mais sinto que estou realmente em uma vivência nova. Viajar e descobrir culturas diferentes são para mim um dos principais focos de inspiração.
Objeto de desejo: arte, sempre.
Prato: Cacio e pepe com limão caviar do Il Carpaccio.
Livro: não consigo definir um único livro marcante, estou sempre lendo! No momento, gostando muito de O Fio, da Victoria Hislop.