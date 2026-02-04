Meu Estilo: viagens como inspirações criativas para Cris Barros

Nascida em São Paulo, Cris Barros formou-se em Desenho de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e especializou-se em moda com mestrado no Instituto Marangoni, em Milão, onde também trabalhou com o estilista francês Stephan Jason. De volta ao Brasil, fez parte da equipe de Renato Kherlakian na Zoomp até fundar sua marca homônima em 2002.

Em 2016, a marca foi vendida parcialmente para o Grupo Soma, hoje Grupo Azzas 2154.

As peças da marca são uma extensão do estilo de Cris, com peças de alfaiataria a vestidos de festa, incluindo acessórios e moda praia. “Inspiro-me no meu momento e na vida. Felizmente, sei quem sou e do que realmente gosto. Crio pensando em pessoas próximas que admiro e convivo. Essa troca, para mim, é muito viva e importante”, diz.

Hoje, 4, a marca reabre as portas da loja flagship no Jardim Paulista, em São Paulo. A reabertura da loja acontece com o lançamento da nova coleção de Primavera/Verão 2026, “High on Love”.

Em conversa à Casual EXAME, Barros conta o que a inspira para desenvolver coleções e o que faz em seu tempo livre.

Esporte: voltei a jogar squash e estou amando! Mas durante a semana faço um pouco de tudo:pilates, yoga, musculação…

Filme: Il Gattopardo, Luchino Visconti.

Viagem: Itália está sempre na minha top list, mas amo também o Oriente. Quanto mais longe, mais sinto que estou realmente em uma vivência nova. Viajar e descobrir culturas diferentes são para mim um dos principais focos de inspiração.

Objeto de desejo: arte, sempre.

Prato: Cacio e pepe com limão caviar do Il Carpaccio.

Livro: não consigo definir um único livro marcante, estou sempre lendo! No momento, gostando muito de O Fio, da Victoria Hislop.