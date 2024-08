Nova onda de calor chega a SP e eleva as temperaturas a partir desta quinta

Após uma massa de ar polar derrubar as temperaturas de São Paulo desde o último fim de semana, o tempo muda e as temperaturas começam a subir no estado a partir desta quinta-feira, 15, com uma nova massa de ar quente e de alta pressão.

Semana de calor

De acordo com o Climatempo, essa semana termina mais quente, mas a nova onda de calor chega oficialmente no domingo, 18, e deve permanecer até a próxima quinta-feira, 22.

Junto com sol e o céu azul, o tempo seco deve prevalecer, com uma umidade abaixo de 20% no interior paulista.