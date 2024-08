Temperatura em São Paulo chegou a 8ºC nesta terça; até quando vai o frio? veja previsão do tempo

A terça-feira, 13, começou gelada em São Paulo, potencializando a sensação de frio trazida pelas baixas temperaturas que seguem na cidade desde o último fim de semana. De acordo com os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergência Climática (CGE) de São Paulo, a temperatura média desta madrugada foi de 8°C. Durante o período, Capela do Socorro e Marsilac, localizados na Zona Sul, registram respectivamente 3ºC e 2ºC.

Até quando vai o frio em São Paulo

O ingresso de uma nova massa de ar frio mantém o tempo seco e com temperaturas baixas, principalmente nas noites, madrugadas e no início das manhãs.

Esta terça-feira ainda terá a presença do sol e do tempo seco, porém as temperaturas permanecem baixas. Há a possibilidade de um novo recorde de frio na madrugada. Mínima de 6°C e máxima de 15°C. Os percentuais de umidade oscilam entre 50% e 95%.

Na quarta-feira, 14, a sensação de frio e o céu limpo continuam. A amplitude térmica será sentida ao longo do dia, com mínima de 7ºC e máxima de 22ºC, o que vai causar uma diminuição da umidade relativa do ar, deixando o tempo seco.

A partir da quinta-feira, 15, o ar frio perde força e se afasta para o oceano. Com isso, as temperaturas voltam a ficar acima da média para a época do ano.

Defesa Civil emite alerta

Desde a última quinta-feira, 8, a capital paulista está em estado de alerta para as baixas temperaturas. O aviso é da Defesa Civil do estado.

Qual a menor temperatura do ano

A menor máxima média do ano permanece a registrada em 10/08/2024 com 13,7°C na cidade. Já a menor máxima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, ocorreu em 30/06/2024 e em 10/08/2024 com 11,2°C nas estações meteorológicas de Parelheiros Barragem e Parelheiros, Zona Sul.

De acordo com o monitoramento do CGE da Prefeitura de São Paulo, as menores temperaturas nos últimos três anos foram:

2021

Menor mínima média: 30/07/2021 com 3,2°C na cidade;

Menor mínima absoluta, valor registrado em um único local: 30/07/2021 com -3°C em Parelheiros, Zona Sul;

Menor máxima média: 30/07/2021 com 13,1°C na cidade;

Menor máxima absoluta, valor registrado em um único local: 30/07/2021 com 11,3°C em Parelheiros, Zona Sul;

2022

Menor mínima média: 13/06/2022 com 6,7°C na cidade;

Menor mínima absoluta, valor registrado em um único local: 13/06/2022 com 0,7°C em Parelheiros, Zona Sul;

Menor máxima média: 20/08/2021 com 13,8°C na cidade;

Menor máxima absoluta, valor registrado em um único local: 20/08/2021 com 12,1°C em Parelheiros, Zona Sul;

2023

Menor mínima média: 17/06/2023 com 8,5°C na cidade;

Menor mínima absoluta, valor registrado em um único local: 07/07/2023 com 2,8°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul;

Menor máxima média: 27/08/2023 com 12,6°C na cidade;

Menor máxima absoluta, valor registrado em um único local: 27/08/2023 com 11°C em Parelheiros, Zona Sul;