Genial/Quaest: Paes lidera com folga cenários de 1º e 2º turno ao governo do Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera com folga todos os cenários de primeiro turno e segundo turno na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.

A diferença de Paes para os adversários chega a até 25 pontos percentuais nos cenários testados. Essa é a primeira pesquisa do instituto que testa a disputa pelo Palácio da Guanabara.

No primeiro cenário estimulado, com a presença de todos os nomes testados, Paes aparece com 34% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL), com 9%, e Anthony Garotinho (Republicanos), com 8%. Wilson Witzel (DC) soma 3%, enquanto os demais candidatos pontuam até 2%.

Indecisos e eleitores que declaram voto branco, nulo ou abstenção chegam a 40% somados.

No segundo cenário, sem Garotinho — ex-governador que enfrenta processos na Justiça Eleitoral —, Paes amplia a vantagem e atinge 40%. Douglas Ruas sobe para 10%, enquanto os demais nomes mantêm patamares semelhantes. Indecisos somam 19% e branco/nulo/não votaria alcança 22%.

Já no terceiro cenário, que exclui Garotinho e também Witzel — ambos com pendências no TSE, Tribunal Superior Eleitoral —, Paes registra 39%, enquanto Ruas chega a 11%. Indecisos recuam para 18%, e branco/nulo/não votaria sobe para 24%.

Na pesquisa espontânea, quando não há apresentação de nomes, o cenário é mais indefinido. Paes aparece com 8% e Douglas Ruas com 2%. Outros nomes não pontuam, enquanto os indecisos chegam a 87%.

Paes tem 49% no segundo turno

No único cenário de segundo turno testado, Paes tem 49% das intenções de voto, contra 16% de Douglas Ruas. Indecisos somam 16% e branco/nulo/não votaria, 19%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Garotinho lidera com 65%, seguido por Wilson Witzel, com 51%, e Eduardo Paes, com 40%. Douglas Ruas registra 17%, enquanto William Siri (PSOL) também tem 17%. André Marinho (Novo) aparece com 13% e Rafael Luz (Missão), com 10%.

Decisão de voto e perfil desejado

A decisão de voto ainda não está consolidada para a maioria do eleitorado: 59% afirmam que podem mudar de candidato até a eleição, enquanto 39% dizem ter escolha definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 40% preferem um nome independente. Outros 29% dizem querer um aliado de Jair Bolsonaro, e 26% optam por um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já sobre a influência do atual governador, 53% afirmam que Cláudio Castro não merece eleger um sucessor que indicar, enquanto 36% dizem que sim. Outros 11% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.