No 1º turno, Lula tem 45% e Flávio, 37,9%, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

O petista aparece à frente em cinco simulações e oscila entre 43,3% e 47,1% das intenções de voto, a depender da composição da disputa.

Apesar da liderança, Lula recuou em relação ao levantamento anterior: na pesquisa passada, tinha ao menos 48% em todos os cenários testados.

A menor distância para o segundo colocado ocorre quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da direita.

Nesse cenário, Lula tem 45,1% e Flávio aparece com 39,5%. Em outra simulação semelhante, o presidente marca 45,3%, contra 39,1% do senador.

Quando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) substitui Flávio como principal adversário, Lula registra 43,3%, enquanto Tarcísio soma 36,2%. Nesse mesmo cenário, Romeu Zema alcança 8,5% e Ronaldo Caiado aparece com 5,1%.

Em outro arranjo, que reúne Flávio e Tarcísio na disputa, Lula atinge 47,1%, contra 33,1% do senador e 7,4% do governador paulista.

Sem Lula na corrida, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera numericamente, com 39,1%, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 37,1%. Nesse cenário, o percentual de votos brancos e nulos sobe para 9,8%, o mais elevado entre as simulações, enquanto 1,1% dizem não saber em quem votar.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-07600/2026.

Cenários 1º turno AtlasIntel (fevereiro 2026)

Cenário 1

Lula — 45,0%

Flávio Bolsonaro — 37,9%

Ronaldo Caiado — 4,9%

Romeu Zema — 3,9%

Renan Santos — 2,9%

Aldo Rebelo — 1,1%

Voto branco / nulo — 3,8%

Não sei — 0,5%

Cenário 2

Lula — 45,1%

Flávio Bolsonaro — 39,5%

Romeu Zema — 3,9%

Ratinho Jr. — 3,8%

Renan Santos — 3,2%

Aldo Rebelo — 1,1%

Voto branco / nulo — 2,8%

Não sei — 0,6%

Cenário 3

Lula — 45,3%

Flávio Bolsonaro — 39,1%

Romeu Zema — 5,7%

Renan Santos — 3,7%

Eduardo Leite — 1,6%

Aldo Rebelo — 1,2%

Voto branco / nulo — 3,0%

Não sei — 0,5%

Cenário 4

Lula — 43,3%

Tarcísio de Freitas — 36,2%

Romeu Zema — 8,5%

Ronaldo Caiado — 5,1%

Renan Santos — 2,5%

Aldo Rebelo — 0,9%

Voto branco / nulo — 2,1%

Não sei — 1,4%

Cenário 5

Lula — 47,1%

Flávio Bolsonaro — 33,1%

Tarcísio de Freitas — 7,4%

Ronaldo Caiado — 4,1%

Renan Santos — 3,3%

Romeu Zema — 1,5%

Aldo Rebelo — 1,4%

Voto branco / nulo — 2,0%

Não sei — 0,1%

Cenário 6