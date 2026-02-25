No 1º turno, Lula tem 45% e Flávio, 37,9%, diz AtlasIntel

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08h30.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.
O petista aparece à frente em cinco simulações e oscila entre 43,3% e 47,1% das intenções de voto, a depender da composição da disputa.
Apesar da liderança, Lula recuou em relação ao levantamento anterior: na pesquisa passada, tinha ao menos 48% em todos os cenários testados.
A menor distância para o segundo colocado ocorre quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da direita.
Nesse cenário, Lula tem 45,1% e Flávio aparece com 39,5%. Em outra simulação semelhante, o presidente marca 45,3%, contra 39,1% do senador.
Quando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) substitui Flávio como principal adversário, Lula registra 43,3%, enquanto Tarcísio soma 36,2%. Nesse mesmo cenário, Romeu Zema alcança 8,5% e Ronaldo Caiado aparece com 5,1%.
Em outro arranjo, que reúne Flávio e Tarcísio na disputa, Lula atinge 47,1%, contra 33,1% do senador e 7,4% do governador paulista.
Sem Lula na corrida, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera numericamente, com 39,1%, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 37,1%. Nesse cenário, o percentual de votos brancos e nulos sobe para 9,8%, o mais elevado entre as simulações, enquanto 1,1% dizem não saber em quem votar.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-07600/2026.
