Lula lidera cenários de 1º turno com 48%, diz AtlasIntel

Lula: petista poderia vencer no primeiro turno se as eleições fossem hoje (Ricardo Stuckert / PR/Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h31.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.
O petista é testado em cinco cenários e aparece à frente com percentuais que variam entre 48% e 49% das intenções de voto. Ao considerar apenas os votos válidos, Lula poderia vencer no primeiro turno.
A menor diferença de Lula para o segundo colocado é quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da direita, sem o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa.
Nessa simulação, o atual presidente tem 49% contra 35% de Flávio. Os demais nomes simulados não passam de 4% cada.
O melhor desempenho de Lula é em um cenário sem Flávio, Tarcísio e Michelle na disputa. O petista tem 49% contra 11% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o adversário melhor colocado.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.
(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)
(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)
(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)