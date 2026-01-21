Lula lidera cenários de 1º turno com 48%, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.

O petista é testado em cinco cenários e aparece à frente com percentuais que variam entre 48% e 49% das intenções de voto. Ao considerar apenas os votos válidos, Lula poderia vencer no primeiro turno.

A menor diferença de Lula para o segundo colocado é quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da direita, sem o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa.

Nessa simulação, o atual presidente tem 49% contra 35% de Flávio. Os demais nomes simulados não passam de 4% cada.

O melhor desempenho de Lula é em um cenário sem Flávio, Tarcísio e Michelle na disputa. O petista tem 49% contra 11% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o adversário melhor colocado.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários 1º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Cenário 1

(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 48%

Flávio Bolsonaro: 28%

Tarcísio de Freitas: 11%

Ronaldo Caiado: 3%

Romeu Zema: 2%

Ratinho Jr.: 2%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 2%

Não sei: 0%

Cenário 2

(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 4%

Romeu Zema: 3%

Ratinho Jr.: 3%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 2%

Não sei: 0%

Cenário 3

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 28%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 4%

Ratinho Jr.: 4%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 5%

Não sei: 1%

Cenário 4

(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)

Lula: 48%

Michelle Bolsonaro: 31%

Ronaldo Caiado: 11%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Eduardo Leite: 2%

Voto branco/nulo: 3%

Não sei: 1%

Cenário 5

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 15%

Romeu Zema: 11%

Ratinho Jr.: 9%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 8%

Não sei: 2%

Cenário 6

(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)

Fernando Haddad: 41,5%

Flávio Bolsonaro: 35,4%

Ronaldo Caiado: 5,2%

Renan Santos: 3,4%

Romeu Zema: 3,3%

Eduardo Leite: 2,6%

Aldo Rebelo: 1,1%

Voto branco / nulo: 6,3%

Não sei: 1,1%

Cenário 7

(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)