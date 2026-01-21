Brasil

Lula lidera cenários de 1º turno com 48%, diz AtlasIntel

Em cenário com Lula e Flávio Bolsonaro (PL), o petista tem 49% contra 35% do senador

Lula: petista poderia vencer no primeiro turno se as eleições fossem hoje (Ricardo Stuckert / PR/Getty Images)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h31.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.

O petista é testado em cinco cenários e aparece à frente com percentuais que variam entre 48% e 49% das intenções de voto. Ao considerar apenas os votos válidos, Lula poderia vencer no primeiro turno.

A menor diferença de Lula para o segundo colocado é quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o principal nome da direita, sem o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa.

Nessa simulação, o atual presidente tem 49% contra 35% de Flávio. Os demais nomes simulados não passam de 4% cada.

O melhor desempenho de Lula é em um cenário sem Flávio, Tarcísio e Michelle na disputa. O petista tem 49% contra 11% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o adversário melhor colocado.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários 1º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Cenário 1

(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 48%
  • Flávio Bolsonaro: 28%
  • Tarcísio de Freitas: 11%
  • Ronaldo Caiado: 3%
  • Romeu Zema: 2%
  • Ratinho Jr.: 2%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 2%
  • Não sei: 0%

Cenário 2

(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Flávio Bolsonaro: 35%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Romeu Zema: 3%
  • Ratinho Jr.: 3%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 2%
  • Não sei: 0%

Cenário 3

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Tarcísio de Freitas: 28%
  • Ronaldo Caiado: 5%
  • Romeu Zema: 4%
  • Ratinho Jr.: 4%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 5%
  • Não sei: 1%

Cenário 4

(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)

  • Lula: 48%
  • Michelle Bolsonaro: 31%
  • Ronaldo Caiado: 11%
  • Renan Santos: 4%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Eduardo Leite: 2%
  • Voto branco/nulo: 3%
  • Não sei: 1%

Cenário 5

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Ronaldo Caiado: 15%
  • Romeu Zema: 11%
  • Ratinho Jr.: 9%
  • Renan Santos: 4%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 8%
  • Não sei: 2%

Cenário 6

(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 41,5%
  • Flávio Bolsonaro: 35,4%
  • Ronaldo Caiado: 5,2%
  • Renan Santos: 3,4%
  • Romeu Zema: 3,3%
  • Eduardo Leite: 2,6%
  • Aldo Rebelo: 1,1%
  • Voto branco / nulo: 6,3%
  • Não sei: 1,1%

Cenário 7

(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 42,0%
  • Tarcísio de Freitas: 28,9%
  • Ronaldo Caiado: 5,0%
  • Ratinho Jr.: 4,9%
  • Romeu Zema: 3,8%
  • Renan Santos: 3,6%
  • Aldo Rebelo: 0,7%
  • Voto branco / nulo: 9,5%
  • Não sei: 1,6%
