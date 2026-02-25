Aprovação de Lula cai e registra pior patamar em 9 meses, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)registrou queda de sua popularidade após estabilidade observada nos últimos meses, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

O levantamento mostra que 51,5% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, 46,6% aprovam, e 1,8% não sabem ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, a aprovação caiu 2,1 pontos percentuais, enquanto a reprovação teve um recuo, dentro da margem de erro, de 0,8 ponto.

Essa é a pior avaliação positiva de Lula desde maio de 2025, quando o petista tinha 45,4% de aprovação do eleitorado entrevistado pelo instituto.

Após três meses de estabilidade, o petista vê a desaprovação e a aprovação descolarem. Até então, o cenário era de empate técnico.

A avaliação do governo também registrou queda. O percentual de ruim ou péssimo ficou praticamente estável, com 48,4%. Já quem afirma que a gestão petista é ótima ou boa caiu de 47,1% para 42,7%. O número que passaram a considerar o governo regular foi de 8,9%, ante 4,4% há um mês.

O levantamento foi realizado após o carnaval. O petista foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói. A escola foi rebaixada, o desfile está sendo contestado na Justiça Eleitoral pela oposição e a reação de grupos conservadores após uma ala representar uma "família enlatada" foi negativa.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-07600/2026.