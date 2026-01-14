Brasil

No 1º turno, Lula tem 35% e Flávio Bolsonaro, 26%, diz Genial/Quaest

No cenário sem Tarcísio, Flávio tem 26% contra 35% de Lula. Ratinho Jr. tem 9%, enquanto os outros nomes não passam de 5% cada.

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10h58.

Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 11h02.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se consolidou como o nome da direita com melhor desempenho em cenários de primeiro turno das eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 14.

O nome do filho mais velho de Bolsonaro foi incluído em seis dos sete cenários simulados. Os percentuais de Flávio variam entre 23%, em uma simulação com diversos nomes da centro-direita na disputa, e 32%, quando o número de candidatos do seu campo político diminui. 

No cenário com todos os nomes aventados para a disputa presidencial deste ano, Lula aparece com 36%, seguido por Flávio com 23%. Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 9% e Ratinho Jr,, 7%.

Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) não passam de 3% cada.

No cenário sem Tarcísio, Flávio sobe para 26% contra 35% de Lula. Ratinho Jr. tem 9%, enquanto os outros nomes não passam de 5% cada.

Na única simulação sem Flávio, o presidente Lula tem 39% e Tarcísio, 27%. Caiado aparece com 5% nesse cenário, Renan, 4%, e Rebelo, 3%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00835/2026.

Maioria acha que candidato fora da família tem mais chance contra Lula

O levantamento ainda mostra que a maioria acredita que um candidato com sobrenome Bolsonaro tem menos chance do que outro nome da oposição.

Cerca de 43% acham que um candidato da oposição fora da família poderia vencer Lula, mas só 34% acham que alguém com o sobrenome Bolsonaro seria eleito.

Segundo a pesquisa, 46% têm mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder, enquanto 40% têm mais receio de um novo governo Lula.

O levantamento ainda questionou o que os entrevistados sobre a escolha de Flávio como nome da direita na eleição. Para 44%, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) errou ao indicar o seu filho mais velho, enquanto 43% aprovam a indicação. Em dezembro, 54% consideravam errada a decisão do ex-presidente.

Genial/Quaest (janeiro/26): cenários de 1º turno

Cenário 1 

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 23%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 9%
  • Ratinho Júnior (PSD): 7%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Ronaldo Caiado (União): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Cenário 2

  • Lula (PT): 35%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 26%
  • Ratinho Júnior (PSD): 9%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 3

  • Lula (PT): 39%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 3%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 4

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 23%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 5

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 28%
  • Ratinho Júnior (PSD): 11%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 6

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 7

  • Lula (PT): 38%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
