Lula vence Tarcísio, Flávio e Ratinho no 2º turno, diz Genial/Quaest

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10h27.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os possíveis adversários no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.
A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 5 a 20 pontos percentuais.
A menor diferença é na disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador aparece com 39% contra 44% de Lula. A vantagem do petista em relação à pesquisa anterior caiu de 10 para 5 pontos percentuais.
Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 38% do filho mais velho de Bolsonaro. A diferença entre os dois recuou de 10 para 7 pontos de dezembro para janeiro.
Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula também é de sete pontos (43% x 36%).
Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 11 e 20 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Renan Santos.
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.
Lula também lidera na intenção de voto espontânea com 19%. Flávio aparece com 7%, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apenas 2%. Cerca de 68% dos entrevistados responderam que estão indecisos.