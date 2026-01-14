Lula vence Tarcísio, Flávio e Ratinho no 2º turno, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os possíveis adversários no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 5 a 20 pontos percentuais.

A menor diferença é na disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador aparece com 39% contra 44% de Lula. A vantagem do petista em relação à pesquisa anterior caiu de 10 para 5 pontos percentuais.

Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 38% do filho mais velho de Bolsonaro. A diferença entre os dois recuou de 10 para 7 pontos de dezembro para janeiro.

Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula também é de sete pontos (43% x 36%).

Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 11 e 20 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Renan Santos.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Lula lidera na espontânea

Lula também lidera na intenção de voto espontânea com 19%. Flávio aparece com 7%, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apenas 2%. Cerca de 68% dos entrevistados responderam que estão indecisos.

Genial/Quaest (janeiro/26): cenários de 2º turno

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 43%

Ratinho Júnior (PSD): 36%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 31%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União): 33%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 26%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Aldo Rebelo

Lula (PT): 45%

Aldo Rebelo (DC): 27%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Intenção de voto para Presidente (Espontânea)

Lula (PT): 19%

Flávio Bolsonaro (PL): 7%

Jair Bolsonaro (PL): 2%

Outros: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 2%

Indecisos: 68%

Rejeição

Lula

Conhece e votaria: 43%

Não conhece: 3%

Conhece e não votaria: 54%

Flávio Bolsonaro

Conhece e votaria: 34%

Não conhece: 11%

Conhece e não votaria: 55%

Aldo Rebelo

Conhece e votaria: 4%

Não conhece: 69%

Conhece e não votaria: 7%

Tarcísio de Freitas

Conhece e votaria: 26%

Não conhece: 31%

Conhece e não votaria: 43%

Renan Santos

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 77%

Conhece e não votaria: 21%

Ratinho Júnior

Conhece e votaria: 22%

Não conhece: 37%

Conhece e não votaria: 41%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 12%

Não conhece: 52%

Conhece e não votaria: 26%

Ronaldo Caiado