Lula vence Tarcísio, Flávio e Ratinho no 2º turno, diz Genial/Quaest

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 5 a 20 pontos percentuais

23.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de transmissão de cargo e posse do Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10h27.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os possíveis adversários no segundo turno das eleições presidenciais de 2026segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 5 a 20 pontos percentuais.

A menor diferença é na disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador aparece com 39% contra 44% de Lula. A vantagem do petista em relação à pesquisa anterior caiu de 10 para 5 pontos percentuais.

Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 38% do filho mais velho de Bolsonaro. A diferença entre os dois recuou de 10 para 7 pontos de dezembro para janeiro.

Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula também é de sete pontos (43% x 36%).

Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 11 e 20 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Renan Santos.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Lula lidera na espontânea

Lula também lidera na intenção de voto espontânea com 19%. Flávio aparece com 7%, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apenas 2%. Cerca de 68% dos entrevistados responderam que estão indecisos.

Genial/Quaest (janeiro/26): cenários de 2º turno

Lula x Tarcísio

  • Lula (PT): 44%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 45%
  • Jair Bolsonaro (PL): 38%
  • Indecisos: 2%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula (PT): 43%
  • Ratinho Júnior (PSD): 36%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 46%
  • Romeu Zema (Novo): 31%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 44%
  • Ronaldo Caiado (União): 33%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 46%
  • Renan Santos (Missão): 26%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Aldo Rebelo

  • Lula (PT): 45%
  • Aldo Rebelo (DC): 27%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Intenção de voto para Presidente (Espontânea)

  • Lula (PT): 19%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 7%
  • Jair Bolsonaro (PL): 2%
  • Outros: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 2%
  • Indecisos: 68%

Rejeição

Lula

  • Conhece e votaria: 43%
  • Não conhece: 3%
  • Conhece e não votaria: 54%

Flávio Bolsonaro

  • Conhece e votaria: 34%
  • Não conhece: 11%
  • Conhece e não votaria: 55%

Aldo Rebelo

  • Conhece e votaria: 4%
  • Não conhece: 69%
  • Conhece e não votaria: 7%

Tarcísio de Freitas

  • Conhece e votaria: 26%
  • Não conhece: 31%
  • Conhece e não votaria: 43%

Renan Santos

  • Conhece e votaria: 2%
  • Não conhece: 77%
  • Conhece e não votaria: 21%

Ratinho Júnior

  • Conhece e votaria: 22%
  • Não conhece: 37%
  • Conhece e não votaria: 41%

Romeu Zema

  • Conhece e votaria: 12%
  • Não conhece: 52%
  • Conhece e não votaria: 26%

Ronaldo Caiado

  • Conhece e votaria: 13%
  • Não conhece: 51%
  • Conhece e não votaria: 36%
