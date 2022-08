Neymar presenteia Bolsonaro com bola autografada e presidente retribui: 'esse é seu ano'

O atacante Neymar, do PSG, presenteou o presidente Jair Bolsonaro (PL), com uma bola autografada. Utilizando as redes sociais, Bolsonaro publicou uma foto em agradecimento, com uma mensagem em retribuição.

"Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida!", publicou Bolsonaro.

"Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço!", completou o presidente.

Neymar fez dois gols na goleada do líder PSG sobre o Montpellier, por 5 a 2, pela mais recente rodada do Campeonato Francês.

Ao fim do jogo, a torcida aplaudiu o camisa 10 de pé no Parc des Princes.

Nas eleições de 2018, o craque declarou voto em Jair Bolsonaro, e durante o mandato do presidente, já posou para fotos com ele e seu filho Flávio Bolsonaro (PL), senador do Rio de Janeiro.

