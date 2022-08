Nike lança camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Qatar

O novo uniforme da Seleção Brasileira de futebol para a Copa do Mundo 2022, que será realizada no Qatar, foi divulgado neste domingo, 7, pela CBF e a Nike.

As camisas novas serão vendidas no site da marca a partir desta segunda-feira, 8. Para adquiri-las a partir de amanhã até o dia 11, basta se tornar membro da marca ao realizar um cadastro gratuito no site da Nike.