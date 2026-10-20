Janones diz que terá alta nesta terça-feira após internação por arritmia cardíaca

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou que deve receber alta hospitalar nesta terça-feira, 20, após ser internado com um quadro de arritmia cardíaca. Em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 19, o parlamentar afirmou que deixará o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 13h13.

“Amanhã, às 13:13, em ponto, estarei saindo pela porta da frente do Hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!”, escreveu Janones, em referência à mobilização de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

O deputado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, localizado no bairro do Itaim Bibi, desde a madrugada de segunda-feira. Segundo sua assessoria de imprensa, ele deu entrada na unidade por volta das 2h, após apresentar arritmia grave e falta de ar.

A internação ocorreu após o debate presidencial entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo, 18, na TV Bandeirantes. Janones acompanhou o encontro presencialmente.

'Clinicamente estável'

Em boletim médico divulgado na segunda-feira, 19, o Hospital Vila Nova Star informou que Janones estava clinicamente estável e sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia desde a internação.

Segundo o documento, a evolução clínica do deputado era favorável, com expectativa de alta hospitalar nas 48 horas seguintes, caso fossem mantidas as condições de estabilidade.

Janones também afirmou que pretende conversar pessoalmente com seus apoiadores na saída do hospital e apresentar orientações sobre os próximos passos da mobilização política.

O parlamentar é o administrador do canal “Exército do Lula”, que reúne 5,5 milhões de seguidores. No grupo, ele se apresenta como “General do Lula”.