Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa após debate da Band mostra Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48% no 2º turno

Levantamento do instituto Real Time Big Data mostra disputa acirrada na corrida pelo Palácio do Planalto, com cenário de empate técnico

Lula e Flávio: senador tem vantagem númerica (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Lula e Flávio: senador tem vantagem númerica (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07h03.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 48% das intenções de voto para presidente no segundo turno, contra 45% de Lula (PT). Nos votos válidos, o senador registra 52%, ante 48% do presidente, no limite do empate técnico. O levantamento também aponta que 93% dos eleitores dizem ter o voto definido e mostra diferenças nas preferências por gênero, região e religião.

A corrida pelo Palácio do Planalto no segundo turno aponta um cenário de forte acirramento nos votos válidos, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pontua com 52%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.

Esse é o primeiro levantamento que captou na totalidade a reação do eleitorado após o debate da TV Bandeirantes, realizado no último domingo, 18.

Quando considerados os votos totais da pesquisa estimulada, que incluem brancos e nulos, Flávio Bolsonaro tem 48%, contra 45% do atual presidente. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam aos pesquisadores.

Na análise da série histórica do instituto, o candidato do PL oscilou positivamente no limite da margem em relação ao início de outubro, passando de 46% para 48%. Já o candidato do PT manteve o mesmo patamar, repetindo os 45% registrados no levantamento anterior.

A pesquisa aponta que a ampla maioria do eleitorado já cristalizou sua preferência. Ao todo, 93% declaram estar com o voto definido. A fidelidade partidária é expressiva de ambos os lados: 94% dos eleitores de Flávio e 90% dos eleitores de Lula afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum.

A segmentação da pesquisa demonstra a consolidação de redutos estratégicos. O atual presidente lidera entre o eleitorado feminino com 49% a 45%, e avança expressivamente entre a população de baixa renda (54% a 39%) e na região Nordeste (62% a 31%).

Por outro lado, o senador do PL garante sua vantagem ao liderar entre os evangélicos (56% a 39%) e no público masculino, onde marca 52% a 41%. Flávio Bolsonaro também domina no Sul e Centro-Oeste, registrando 62% e 60% das intenções de voto, respectivamente.

Lula é mais rejeitado do que Flávio

A medição de rejeição para o segundo turno revela um empate técnico entre as duas forças políticas. O presidente Lula é rejeitado por 35% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33% de resistência.

O levantamento também aponta que 28% do eleitorado afirma rejeitar ambos os candidatos apresentados na simulação de segundo turno. Apenas 4% dos eleitores declararam não rejeitar nenhum dos dois nomes na disputa presidencial.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02952/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa Real Time Big Data para presidente no segundo turno? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa divulgada em 20 de outubro de 2026. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Qual é o resultado de Lula e Flávio Bolsonaro nos votos válidos? ＋

Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, enquanto Lula registra 48%. A diferença é de quatro pontos percentuais, no limite do empate técnico informado pelo levantamento.

Como Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em relação à pesquisa anterior? ＋

Na comparação com o levantamento do início de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 46% para 48% das intenções de voto. Lula permaneceu com 45%. A variação do senador está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Quais grupos de eleitores preferem Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Lula lidera entre as mulheres (49% a 45%), entre os eleitores de baixa renda (54% a 39%) e no Nordeste (62% a 31%). Flávio Bolsonaro registra maior intenção de voto entre os homens (52% a 41%) e evangélicos (56% a 39%), além de liderar no Sul (62%) e Centro-Oeste (60%).

Qual candidato tem maior rejeição na pesquisa? ＋

Lula registra rejeição de 35%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%, em situação de empate técnico. Outros 28% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 4% dizem não rejeitar nenhum deles.

Quantos eleitores já decidiram o voto para presidente? ＋

Segundo a Real Time Big Data, 93% dos entrevistados afirmam ter o voto definido. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% dizem que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Entre os apoiadores de Lula, esse percentual é de 90%.

Qual é a margem de erro e a metodologia da pesquisa Real Time Big Data? ＋

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02952/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Entenda como a reforma tributária pode mudar com as eleições

BTG/Nexus: rejeição de Flávio Bolsonaro supera a de Lula entre eleitores que podem definir 2º turno

Bolsa Família já permite manter benefício após emprego; veja o que Flávio Bolsonaro propõe mudar

Nova vacina contra pneumonia protege contra 21 tipos de bactéria; veja quem pode tomar

Mais na Exame

Negócios

Ele apostou em livros de papel na era da IA para faturar R$ 70 milhões com clubes de literatura

Exame IN

Marcopolo abre avenida na Europa após vendas desacelerarem no Brasil

Um conteúdo Bússola

Escritórios: por que o Wi-Fi funciona bem em uma sala e mal na outra?

ESG

Quero investir em causas sociais: por onde começo?