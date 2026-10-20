Pesquisa após debate da Band mostra Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48% no 2º turno

Lula e Flávio: senador tem vantagem númerica (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07h03.
Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 48% das intenções de voto para presidente no segundo turno, contra 45% de Lula (PT). Nos votos válidos, o senador registra 52%, ante 48% do presidente, no limite do empate técnico. O levantamento também aponta que 93% dos eleitores dizem ter o voto definido e mostra diferenças nas preferências por gênero, região e religião.
A corrida pelo Palácio do Planalto no segundo turno aponta um cenário de forte acirramento nos votos válidos, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pontua com 52%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.
Esse é o primeiro levantamento que captou na totalidade a reação do eleitorado após o debate da TV Bandeirantes, realizado no último domingo, 18.
Quando considerados os votos totais da pesquisa estimulada, que incluem brancos e nulos, Flávio Bolsonaro tem 48%, contra 45% do atual presidente. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam aos pesquisadores.
Na análise da série histórica do instituto, o candidato do PL oscilou positivamente no limite da margem em relação ao início de outubro, passando de 46% para 48%. Já o candidato do PT manteve o mesmo patamar, repetindo os 45% registrados no levantamento anterior.
A pesquisa aponta que a ampla maioria do eleitorado já cristalizou sua preferência. Ao todo, 93% declaram estar com o voto definido. A fidelidade partidária é expressiva de ambos os lados: 94% dos eleitores de Flávio e 90% dos eleitores de Lula afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum.
A segmentação da pesquisa demonstra a consolidação de redutos estratégicos. O atual presidente lidera entre o eleitorado feminino com 49% a 45%, e avança expressivamente entre a população de baixa renda (54% a 39%) e na região Nordeste (62% a 31%).
Por outro lado, o senador do PL garante sua vantagem ao liderar entre os evangélicos (56% a 39%) e no público masculino, onde marca 52% a 41%. Flávio Bolsonaro também domina no Sul e Centro-Oeste, registrando 62% e 60% das intenções de voto, respectivamente.
A medição de rejeição para o segundo turno revela um empate técnico entre as duas forças políticas. O presidente Lula é rejeitado por 35% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33% de resistência.
O levantamento também aponta que 28% do eleitorado afirma rejeitar ambos os candidatos apresentados na simulação de segundo turno. Apenas 4% dos eleitores declararam não rejeitar nenhum dos dois nomes na disputa presidencial.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02952/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa divulgada em 20 de outubro de 2026. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.
Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, enquanto Lula registra 48%. A diferença é de quatro pontos percentuais, no limite do empate técnico informado pelo levantamento.
Na comparação com o levantamento do início de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 46% para 48% das intenções de voto. Lula permaneceu com 45%. A variação do senador está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Lula lidera entre as mulheres (49% a 45%), entre os eleitores de baixa renda (54% a 39%) e no Nordeste (62% a 31%). Flávio Bolsonaro registra maior intenção de voto entre os homens (52% a 41%) e evangélicos (56% a 39%), além de liderar no Sul (62%) e Centro-Oeste (60%).
Lula registra rejeição de 35%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%, em situação de empate técnico. Outros 28% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 4% dizem não rejeitar nenhum deles.
Segundo a Real Time Big Data, 93% dos entrevistados afirmam ter o voto definido. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% dizem que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Entre os apoiadores de Lula, esse percentual é de 90%.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02952/2026.