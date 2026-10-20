Pesquisa para presidente Alfa: Flávio Bolsonaro tem 51,5% e Lula, 48,5%, no 2º turno

RESUMO ＋ Pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51,5% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula (PT), que registra 48,5%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 1,9 ponto percentual. O levantamento também aponta rejeição de 46% a Lula e 45% a Flávio Bolsonaro, além de desaprovação de 50% ao governo do presidente.

O segundo turno da corrida presidencial de 2026 aponta um cenário acirrado, segundo o levantamento Alfa Inteligência divulgado nesta terça-feira, 20.

No cenário estimulado de votos válidos, projeção que exclui abstenções e nulos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,5%, contra 48,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pela margem de erro de 1,9 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto.

Ao considerar os votos totais, o senador do PL registra 48,8%, enquanto o petista pontua 45,9%.

Entre os demais eleitores entrevistados, os votos brancos e nulos somam 3,5%, enquanto os indecisos representam 1,8%.

A série histórica do instituto indica que Flávio Bolsonaro cresceu desde julho, quando registrava 41% das intenções de voto. No mesmo período, o petista recuou numericamente de 48% para o patamar atual. Na pesquisa realizada em setembro, os dois apareciam numericamente empatados no segundo turno, com 43% das intenções de voto cada.

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação da lista de candidatos, o cenário se mantém estreito, com Flávio pontuando 47% e Lula alcançando 43%.

O levantamento é o segundo divulgado que foi concluído um dia após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18. Como a coleta começou no dia 15, parte dos entrevistados respondeu à pesquisa antes do confronto.

O avanço numérico da oposição é alicerçado por vantagens sólidas em grupos econômicos e religiosos estratégicos. Entre os eleitores evangélicos, o nome do PL alcança 56%, enquanto o petista anota 39%. Na divisão por renda familiar, Flávio Bolsonaro atinge 56% no segmento que recebe mais de cinco salários mínimos, contra 40% do adversário.

Em contrapartida, Lula demonstra resiliência e força majoritária nas camadas mais populares. No eleitorado que ganha até dois salários mínimos, o petista lidera com 52%, ante 43% do candidato da oposição.

Regionalmente, as bases institucionais de ambos seguem inalteradas. O presidente detém 62% no Nordeste, ao passo que Flávio Bolsonaro abre margem no Sudeste, pontuando 54% a 41%, e no Centro-Oeste, onde marca 61% contra 37%.

Rejeição e avaliação do governo

Questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 46% do eleitorado afirma que rejeita Lula, enquanto 45% declara veto a Flávio Bolsonaro. No somatório do potencial de voto, o candidato do PL registra 48% e o presidente, 47%.

A aprovação do governo federal atua como indicador no cenário de intenções de voto. A gestão petista é considerada ruim ou péssima por 43% dos entrevistados, enquanto 35% avaliam a administração como ótima ou boa e 22% a consideram regular.

Sobre a forma geral de Lula administrar, 50% dos eleitores desaprovam e 46% aprovam.

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores entre 15 e 19 de outubro, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Alfa Inteligência e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00820/2026.