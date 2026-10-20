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Pesquisa para presidente Alfa: Flávio Bolsonaro tem 51,5% e Lula, 48,5%, no 2º turno

Cenário estimulado aponta empate técnico no limite da margem de erro, com o candidato do PL liderando numericamente impulsionado por eleitores de maior renda e evangélicos

Segundo turno: Pesquisa Alfa indica empate técnico (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

Segundo turno: Pesquisa Alfa indica empate técnico (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07h31.

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RESUMO ＋

Pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta terça-feira, 20, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51,5% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula (PT), que registra 48,5%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 1,9 ponto percentual. O levantamento também aponta rejeição de 46% a Lula e 45% a Flávio Bolsonaro, além de desaprovação de 50% ao governo do presidente.

O segundo turno da corrida presidencial de 2026 aponta um cenário acirrado, segundo o levantamento Alfa Inteligência divulgado nesta terça-feira, 20.

No cenário estimulado de votos válidos, projeção que exclui abstenções e nulos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,5%, contra 48,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pela margem de erro de 1,9 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto.

Ao considerar os votos totais, o senador do PL registra 48,8%, enquanto o petista pontua 45,9%.

Entre os demais eleitores entrevistados, os votos brancos e nulos somam 3,5%, enquanto os indecisos representam 1,8%.

A série histórica do instituto indica que Flávio Bolsonaro cresceu desde julho, quando registrava 41% das intenções de voto. No mesmo período, o petista recuou numericamente de 48% para o patamar atual. Na pesquisa realizada em setembro, os dois apareciam numericamente empatados no segundo turno, com 43% das intenções de voto cada.

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação da lista de candidatos, o cenário se mantém estreito, com Flávio pontuando 47% e Lula alcançando 43%.

O levantamento é o segundo divulgado que foi concluído um dia após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18. Como a coleta começou no dia 15, parte dos entrevistados respondeu à pesquisa antes do confronto.

O avanço numérico da oposição é alicerçado por vantagens sólidas em grupos econômicos e religiosos estratégicos. Entre os eleitores evangélicos, o nome do PL alcança 56%, enquanto o petista anota 39%. Na divisão por renda familiar, Flávio Bolsonaro atinge 56% no segmento que recebe mais de cinco salários mínimos, contra 40% do adversário.

Em contrapartida, Lula demonstra resiliência e força majoritária nas camadas mais populares. No eleitorado que ganha até dois salários mínimos, o petista lidera com 52%, ante 43% do candidato da oposição.

Regionalmente, as bases institucionais de ambos seguem inalteradas. O presidente detém 62% no Nordeste, ao passo que Flávio Bolsonaro abre margem no Sudeste, pontuando 54% a 41%, e no Centro-Oeste, onde marca 61% contra 37%.

Rejeição e avaliação do governo

Questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 46% do eleitorado afirma que rejeita Lula, enquanto 45% declara veto a Flávio Bolsonaro. No somatório do potencial de voto, o candidato do PL registra 48% e o presidente, 47%.

A aprovação do governo federal atua como indicador no cenário de intenções de voto. A gestão petista é considerada ruim ou péssima por 43% dos entrevistados, enquanto 35% avaliam a administração como ótima ou boa e 22% a consideram regular.

Sobre a forma geral de Lula administrar, 50% dos eleitores desaprovam e 46% aprovam.

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores entre 15 e 19 de outubro, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Alfa Inteligência e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00820/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa Alfa Inteligência para presidente em 2026? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48,8% das intenções de voto no segundo turno, contra 45,9% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando apenas os votos válidos, o senador registra 51,5%, enquanto o presidente tem 48,5%.

Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados? ＋

Sim. Segundo a pesquisa Alfa Inteligência, a diferença entre os dois candidatos está dentro do intervalo considerado para empate técnico, com margem de erro de 1,9 ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Como evoluíram as intenções de voto de Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Segundo a série histórica do instituto, Flávio Bolsonaro passou de 41% em julho para 48,8% em outubro. No mesmo período, Lula passou de 48% para 45,9%. Os números indicam uma redução da diferença entre os dois candidatos ao longo dos levantamentos.

Qual é o resultado da pesquisa espontânea para presidente? ＋

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Flávio Bolsonaro registra 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 43%.

Em quais regiões e grupos do eleitorado Lula e Flávio Bolsonaro lideram? ＋

Lula registra 62% no Nordeste e lidera entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, com 52%, contra 43% de Flávio. O senador lidera entre os evangélicos (56% a 39%), entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos (56% a 40%), no Sudeste (54% a 41%) e no Centro-Oeste (61% a 37%).

Quem tem maior rejeição, Lula ou Flávio Bolsonaro? ＋

Lula registra 46% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 45%, segundo a Alfa Inteligência. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa.

Qual é a aprovação do governo Lula na pesquisa Alfa Inteligência? ＋

O levantamento aponta que 50% dos entrevistados desaprovam a forma como Lula administra o país, enquanto 46% aprovam. Na avaliação da gestão, 43% consideram o governo ruim ou péssimo, 35% o classificam como ótimo ou bom e 22% como regular.

Quando foi realizada a pesquisa Alfa Inteligência e qual é a margem de erro? ＋

A pesquisa ouviu 2.700 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria Alfa Inteligência e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00820/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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