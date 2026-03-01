Mounjaro tem preços atualizados e novas doses no Brasil

O Mounjaro (tirzepatida) terá atualização de preços no mercado brasileiro e passará a contar com duas novas doses a partir da segunda quinzena de março. A Eli Lilly do Brasil anunciou a chegada das concentrações de 12,5 mg e 15 mg às farmácias, ampliando o portfólio disponível no país.

Com a mudança, o medicamento indicado para diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades associadas, obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade passa a oferecer seis dosagens: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg.

Quais são os novos preços do Mounjaro?

A companhia informou que houve atualização de preços do Mounjaro com a chegada das novas apresentações. Os valores variam conforme a dosagem e a política comercial das farmácias.

As novas concentrações de 12,5 mg e 15 mg passam a integrar o portfólio regular do medicamento, permitindo a progressão até a dose máxima aprovada no Brasil, de 15 mg.

Pacientes interessados devem consultar farmácias e canais oficiais da fabricante para verificar os valores praticados e possíveis condições comerciais.

De acordo com Felipe Berigo, Diretor Executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, a disponibilização das doses mais altas completa o portfólio do medicamento no país e amplia as possibilidades de ajuste terapêutico.

“Damos um passo importante para apoiar médicos e pacientes em decisões realmente individualizadas. As doenças cardiometabólicas exigem opções terapêuticas que acompanhem a complexidade dos casos”, afirmou Berigo.

O tratamento com tirzepatida é realizado por meio de escalonamento progressivo da dose, conforme prescrição médica.